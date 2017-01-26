Путин соболезнует в связи с кончиной посла РФ в Индии

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Индии Александра Кадакина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Уход из жизни этого видного дипломата - невосполнимая потеря для российской внешнеполитической службы", - отмечается в соболезновании главы государства.
Президент России подчеркнул, что за годы работы в МИДе Кадакин занимал различные ответственные должности в центральном аппарате и за рубежом, "его всегда отличали профессионализм, аналитические и творческие способности, он был по-настоящему эрудированным человеком".
"Александр Кадакин твердо и последовательно защищал интересы страны, активно способствовал решению важных внешнеполитических задач", - отметил Путин. "Особенно большой личный вклад внес он в развитие российско-индийских отношений, которые являются одним из приоритетных направлений международного курса Российской Федерации", - говорится в соболезновании президента.
Посол скончался в Нью-Дели после непродолжительной болезни. С 2009 года Кадакин являлся послом РФ в Индии. В качестве эксперта он принимал участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
Кадакин - автор ряда книг и переводов с английского языка и хинди. Имеет правительственные награды.