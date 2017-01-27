Госсовет Крыма отправил в отставку вице-премьера Олега Казурина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Государственный совет Республики Крым по представлению главы региона Сергея Аксенова согласовал отставку вице-премьера Олега Казурина. Решение было принято на внеочередной сессии регионального парламента.

"Согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым Казурина Олега Викторовича", - говорится в тексте постановления.

29 декабря 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении Казурина от занимаемой должности в связи с его отставкой по собственному желанию.

Казурин был назначен зампредседателя крымского правительства 19 января 2016 года и курировал реализацию ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма. В соответствии с Конституцией Крыма вопросы назначения и освобождения вице-премьеров должны согласовываются с крымским парламентом.