Госсовет Крыма отправил в отставку вице-премьера Олега Казурина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Государственный совет Республики Крым по представлению главы региона Сергея Аксенова согласовал отставку вице-премьера Олега Казурина. Решение было принято на внеочередной сессии регионального парламента.
"Согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым Казурина Олега Викторовича", - говорится в тексте постановления.
29 декабря 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении Казурина от занимаемой должности в связи с его отставкой по собственному желанию.
Казурин был назначен зампредседателя крымского правительства 19 января 2016 года и курировал реализацию ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма. В соответствии с Конституцией Крыма вопросы назначения и освобождения вице-премьеров должны согласовываются с крымским парламентом.