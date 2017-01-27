Защита Бута подаст апелляцию на пересмотр дела в Верховный суд США 19 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Защита Виктора Бута намерена обжаловать постановление апелляционного суда в Нью-Йорке, который отказал в проведении нового процесса по делу россиянина, в Верховном суде США в феврале. Об этом сообщил ТАСС адвокат Бута, отбывающего тюремное заключение в США, Алексей Тарасов.

"Дата подачи апелляции в Верховный суд назначена на 19 февраля", - сказал он.

При этом Тарасов признал, что шансы на рассмотрение апелляции "не очень высокие". Он объяснил это тем, что Верховный суд США "берет лишь около пяти процентов дел, которые поступают" на его рассмотрение. "Однако мы считаем, что данное дело заслуживает внимания самого высшего судебного органа Соединенных Штатов", - указал адвокат.

В ноябре 2016 года апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в проведении нового процесса по делу Бута. Суд счел, что дополнительные материалы по делу, которые представила защита, не являются вновь открывшимися доказательствами.

Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая в США считается террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.