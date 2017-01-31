Посол РФ в США: Москва готова работать с Вашингтоном над облегчением визового режима

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ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Россия готова работать с новыми властями США над облегчением визового режима в двусторонних отношениях на основе взаимности. Посол РФ в США Сергей Кисляк подтвердил это, выступая на научной конференции в Вашингтоне.
"Мы давно предлагали еще прежней администрации облегчить визовой режим - вплоть до упразднения виз", - сказал он. Однако пока максимум чего удалось добиться, отметил дипломат, это трехлетние многократные визы, да и то не для всех категорий граждан.
"Если новая администрация решит пойти на облегчение визового режима, за нами дело не станет", - заверил российский дипломат. "Но в этой сфере все делается на основе взаимности", - предупредил он.