Аксенов: Чийгоз руководил митингом, который перерос в беспорядки в феврале 2014 г в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Член запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ахтем Чийгоз, обвиняемый в организации массовых беспорядков у здания парламента Крыма в феврале 2014 года, был одним из руководителей митинга, который перерос в столкновения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в ходе допроса по делу "26 февраля".

"Он (Чийгоз) и (председатель меджлиса Рефат - прим. ТАСС) Чубаров были с мегафоном, как и я, и не скрывали того, что они руководят этим процессом <…> Я призывал к миру, а что говорил он (Чийгоз), он говорил на крымско- татарском языке, я не знаю", - сказал Аксенов.

"Но вы допускаете, что он тоже мог к миру призывать?" - спросил главу региона защитник Чийгоза Николай Полозов. "По действиям это было не видно", - ответил Аксенов.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, еще 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, он предстал перед судом, но свою вину не признает.

Показания Аксенова

Сергей Аксенов в момент событий, на тему которых его допрашивали, был депутатом крымского парламента и лидером партии "Русское единство". Он рассказал суду, что 26 февраля 2014 года в столице Крыма планировалась серия важных политических мероприятий, в частности, внеочередная сессия депутатов Верховного совета тогда еще Автономной Республики Крым, а также мирная акция сторонников "Русского единства" с целью дать оценку событиям на Украине конца 2013 - начала 2014 гг.

Вечером 25 февраля 2014 года, по словам Аксенова, ему стало известно, что члены меджлиса также хотят выйти на митинг у здания парламента региона. Политик указал, что предлагал Чубарову перенести эту акцию в другое место, но тот с его мнением не согласился.

Согласно показаниям Аксенова, акция сторонников меджлиса у здания крымского парламента началась 26 февраля раньше, чем митинг "Русского единства", и собрала около 4 тыс. человек. В толпе звучали националистические лозунги, некоторые участники акции были вооружены палками и прутьями, указал глава региона.

"Стратегически сторонники меджлиса занимали большую часть площади (перед зданием крымского парламента - прим. ТАСС) <…> Те команды, которые давались, они давались на крымско-татарском языке. Не было посылов, чтобы привести все в порядок", - заявил глава региона. "В итоге в этот день сессия не состоялась, так как сторонники меджлиса после столкновений проникли в здание Верховного совета, что сделано невозможным участие депутатов в сессии", - рассказал Аксенов.

Политик полагает, что органы внутренних дел должны были разогнать акцию сторонников меджлиса. "Но на тот момент украинские законы не действовали, была полная анархия на Украине. <…> Органы внутренних дел были дезорганизованы, никто не знал кому подчиняться. Потому что на самом деле органы внутренних дел должны были разогнать несанкционированный митинг, тем более с агрессивно настроенными людьми, и задержать его организаторов, они должны были воспрепятствовать прорыву в здание Госсовета, но они не выполняли свои функции", - указал Аксенов.

На допросе он отметил, что установки дестабилизировать ситуацию на митинге его участникам были даны до начала акции.

Мнение защиты

Защитник Чийгоза Николай Полозов счел показания главы региона "неточными" и "преувеличенными". "Не могу сказать, что показания Аксенова каким-то образом подтверждают обвинения, предъявленные Чийгозу (Ахтем Чийгоз, обвиняется в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года - прим. ТАСС). В этой части для защиты они (показания Аксенова - прим. ТАСС) неплохие, но они страдают рядом серьезных неточностей, преувеличением, конечно, к числу достоверных их сложно отнести", - сказал Полозов журналистам.

Сам Аксенов, выйдя после суда, рассказал журналистам, что допрос длился порядка трех часов. Он отвечал, по его выражению, на "несложные вопросы" следствия, защиты и суда. При этом, политик указал, что защита пыталась представить, что Чийгоз не является организатором беспорядков у здания парламента Крыма, но, на его взгляд, "это не правда".