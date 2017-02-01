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Лукашевич: Киев последовательно реализует стратегию захвата "серой зоны" в Донбассе

Политика
1 февраля, 12:18 UTC+3
По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, столкновения в Донбассе были инициированы ВСУ
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Киев последовательно реализует стратегию захвата "серой зоны" вдоль линии соприкосновения в Донбассе при отсутствии реакции на эти действия со стороны стран Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета организации. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

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"Стратегия Киева по постепенному захвату, метр за метром так называемой "серой зоны" на линии соприкосновения и передовых позиций ополченцев Донецка реализуется, как видим, последовательно", - отметил он. При этом Лукашевич отметил, что Россия не услышала в заявлении представителей стран Евросоюза оценки недопустимости захвата дополнительной территории. "Может быть, такой захват отвечает вашим, господа, интересам?" - предположил он.

Данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не оставляют сомнений, что столкновения в Донбассе были инициированы Вооруженными силами Украины (ВСУ). 

"В докладе миссии за 30 января все указано", - заявил Лукашевич.

Лукашевич привел сведения, что "в ночь с 27 на 28 января камера СММ на шахте Октябрьской зафиксировала, что интенсивной перестрелке предшествовал выстрел с северо- западного в юго-восточном направлении (то есть стреляли с позиций ВСУ)". "Камера в Авдеевке засняла артдуэль, начавшуюся с пяти выстрелов с севера на юг (также с позиций ВСУ), - отметил дипломат. "По данным СММ, ВСУ виновны в обострении и на южном фланге, - подчеркнул Лукашевич. - В ночь на 28 января камера в Широкино зафиксировала 20 выстрелов с запада в восточном направлении (снова с позиций украинских силовиков), после чего завязался бой".

Нарушение минских соглашений

Действия Киева в Донбассе представляют грубейшее нарушение минских соглашений, которые являются, в том числе, опорой территориальной целостности Украины, заявил Лукашевич.

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"Налицо грубейшее нарушение Украиной обязательств по минским соглашениям, - сказал он. - Киев пытается добиться военного решения конфликта. Хорошо помним, чем заканчивались подобные авантюры в прошлом". При этом Лукашевич указал, что минские договоренности "являются опорой территориальной целостности Украины, которую своими опасными действиями киевские власти усиленно подтачивают".

Дипломат вновь призвал Украину "полностью прекратить боевые действия, попытки захвата дополнительной территории, обстрелы позиций ополченцев Донецка и городских кварталов".

По словам Лукашевича, фиксируются также нарушения международного гуманитарного права и другие преступления украинских силовиков. "Уверены, что настоящие виновные в преступлениях украинского режима и банд националистов- радикалов в Донбассе и в других регионах страны, в том числе в Киеве и Одессе, будут привлечены к ответственности", - добавил он.

 

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Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
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