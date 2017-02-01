Эксперт: инцидентом с Ан-26 Украина намеренно пыталась спровоцировать РФ на жесткий ответ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эпизод с якобы произошедшим обстрелом Ан-26 - это сознательная попытка Украины нарваться на возможный жесткий ответ РФ, чтобы потом выставить себя жертвой. Такую точку зрения высказал ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Киев заявил, что в морской экономической зоне Украины, в районе Одессы был обстрелян украинский Ан-26, и ему нанесено повреждение. Позже в штабе Черноморского флота РФ сообщили, что Ан-26 совершал провокационных заходы на российские буровые вышки в Черном море, но охрана лишь подала ему световой сигналы.

"Киев видит, что с новой администрацией в Вашингтоне имеются большие риски снятия санкций с России или существенного ослабления. Пытаясь не допустить такого сценария, Украина буквально выскакивает из штанов и сознательно провоцирует, лезет на рожон, чтобы получить что-то в ответ и потом начать обвинять Россию в агрессии, а себя представить невинной жертвой", - прокомментировал Коротченко эпизод с Ан-26.

Киев не рассчитывал в рамках данной провокации на вероятную поддержку сил НАТО, которые проводят сейчас учения в Черном море, считает Коротченко.

"Я уверен, что НАТО не будет вытягиваться в любые варианты из-за Украины, тем более что ключевые решения в НАТО принимает Вашингтон. Думаю, на попытки что-либо спровоцировать с участием НАТО сама Украина тоже и не рассчитывает", - сказал эксперт.

Коротченко обратил внимание, что эпизод с самолетом произошел днем, но украинские чиновники заявили об этом только вечером. "Россия не отреагировала на данную провокацию, поэтому в Киеве начали готовить информационную утку. Видимо, все это время обсуждали, как лучше это подать, под каким соусом", - отметил он.