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Эксперт: инцидентом с Ан-26 Украина намеренно пыталась спровоцировать РФ на жесткий ответ

Политика
1 февраля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Киев не рассчитывал в рамках данной провокации на вероятную поддержку сил НАТО
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эпизод с якобы произошедшим обстрелом Ан-26 - это сознательная попытка Украины нарваться на возможный жесткий ответ РФ, чтобы потом выставить себя жертвой. Такую точку зрения высказал ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Ранее  Киев заявил, что в морской экономической зоне Украины, в районе Одессы был обстрелян украинский Ан-26, и ему нанесено повреждение. Позже в штабе Черноморского флота РФ сообщили, что Ан-26 совершал провокационных заходы на российские буровые вышки в Черном море, но охрана лишь подала ему световой сигналы.

"Киев видит, что с новой администрацией в Вашингтоне имеются большие риски снятия санкций с России или существенного ослабления. Пытаясь не допустить такого сценария, Украина буквально выскакивает из штанов и сознательно провоцирует, лезет на рожон, чтобы получить что-то в ответ и потом начать обвинять Россию в агрессии, а себя представить невинной жертвой", - прокомментировал Коротченко эпизод с Ан-26.

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Киев не рассчитывал в рамках данной провокации на вероятную поддержку сил НАТО, которые проводят сейчас учения в Черном море, считает Коротченко.

"Я уверен, что НАТО не будет вытягиваться в любые варианты из-за Украины, тем более что ключевые решения в НАТО принимает Вашингтон. Думаю, на попытки что-либо спровоцировать с участием НАТО сама Украина тоже и не рассчитывает", - сказал эксперт.

Коротченко обратил внимание, что эпизод с самолетом произошел днем, но украинские чиновники заявили об этом только вечером. "Россия не отреагировала на данную провокацию, поэтому в Киеве начали готовить информационную утку. Видимо, все это время обсуждали, как лучше это подать, под каким соусом", - отметил он.

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