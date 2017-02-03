Жители сирийской Кумханы получили 3,5 тонны продуктов и лекарств от Центра по примирению

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более 3,5 тонны продуктов и медикаментов в населенный пункт Кумхана в провинции Хама, который всего неделю назад присоединился к режиму прекращения боевых действий. Об этом сообщил журналистам представитель Центра подполковник Алексей Зудилов.

"В населенном пункте Кумхана провинции Хама Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция, в ходе которой выданы гуманитарные пакеты и оказана первая медицинская помощь", - сказал он.

Кумхана присоединилась к режиму прекращения огня 26 января. Жители поселка получили продуктовые наборы из крупы, сахара, консервов. Во время раздачи помощи был развернут мобильный медицинский пункт, сотрудники которого оказали помощь всем нуждающимся. "Всего было принято более 100 человек и выданы необходимые медикаменты и гуманитарная помощь", - пояснила медсестра госпитального отделения старший лейтенант Татьяна Соловьева.

По данным российского оборонного ведомства, всего российские военные медики оказали помощь более чем 4 тысячам жителей с момента начала проведения гуманитарных акций в Сирии.

Как заявил председатель народного комитета по примирению в провинции Хама Махмуд Исибба, акция помощи "оставит хорошее впечатление у всех жителей Кумханы". "Россия - это единственное государство, которое протягивает нам руку помощи", - отметил он, поблагодарив российское правительство.