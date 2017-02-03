Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители сирийской Кумханы получили 3,5 тонны продуктов и лекарств от Центра по примирению

Политика
3 февраля, 6:20 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 3, февраля. /ТАСС
Жители поселка получили продуктовые наборы из крупы, сахара и консервов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более 3,5 тонны продуктов и медикаментов в населенный пункт Кумхана в провинции Хама, который всего неделю назад присоединился к режиму прекращения боевых действий. Об этом сообщил журналистам представитель Центра подполковник Алексей Зудилов.

Смотрите также

Российские летчики доставили 20 тонн помощи в осажденный сирийский Дейр-эз-Зор
Военные РФ за сутки оказали помощь более 4 тыс. жителей Сирии

"В населенном пункте Кумхана провинции Хама Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция, в ходе которой выданы гуманитарные пакеты и оказана первая медицинская помощь", - сказал он.

Кумхана присоединилась к режиму прекращения огня 26 января. Жители поселка получили продуктовые наборы из крупы, сахара, консервов. Во время раздачи помощи был развернут мобильный медицинский пункт, сотрудники которого оказали помощь всем нуждающимся. "Всего было принято более 100 человек и выданы необходимые медикаменты и гуманитарная помощь", - пояснила медсестра госпитального отделения старший лейтенант Татьяна Соловьева.

По данным российского оборонного ведомства, всего российские военные медики оказали помощь более чем 4 тысячам жителей с момента начала проведения гуманитарных акций в Сирии.

Как заявил председатель народного комитета по примирению в провинции Хама Махмуд Исибба, акция помощи "оставит хорошее впечатление у всех жителей Кумханы". "Россия - это единственное государство, которое протягивает нам руку помощи", - отметил он, поблагодарив российское правительство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
3
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков в районе Авдеевки
4
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
5
Эсминец США Porter вновь вошел в Черное море
6
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
7
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
Темы дня
Реклама