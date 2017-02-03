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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва считает недопустимыми попытки отсрочить межсирийские переговоры в Женеве. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на высказывания представителей групп политической и вооруженной оппозиции, в которых они стараются предвосхитить итоги переговоров в Женеве под эгидой ООН, возобновление которых запланировано на 20 февраля, - отметила дипломат. - Вновь в ультимативной форме звучат предварительные условия, которыми деятели от оппозиции обуславливают свой приезд в Женеву".
"Отдельного упоминания заслуживает пассаж с требованиями к спецпосланнику ООН по Сирии господину (Стаффану) де Мистуре извиниться за свое заявление, в котором он выразил готовность самому сформировать делегацию оппозиции в том случае, если до 8 февраля этого не сделают оппозиционеры, - указала она. - Со своей стороны полностью поддерживаем решительный настрой де Мистуры на скорейшее возобновление межсирийских контактов в Женеве. Считаем недопустимыми попытки их затягивания или отсрочки".
Захарова также рассказала, что часть "умеренной" вооруженной оппозиции просит покровительства у группировки "Ахрар аш-Шам" в борьбе с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
"После встречи в Астане (23-24 января - прим. ТАСС) в рядах антиправительственных вооруженных формирований произошел раскол, - сказала она. - Террористы "Джебхат ан-Нусры" предприняли массированные атаки на отряды вооруженной оппозиции, которые отправили своих представителей в Астану. В этой ситуации часть так называемых умеренных запросила покровительства у "Ахрар аш- Шам" как наиболее сильной группировки, претендующей на нейтралитет в конфликте "Ан-Нусры" с "астанинцами".
"Между тем банды, чьи главари оказались ориентированы на продолжение вооруженной борьбы с правительством, начали активно присягать на верность "Джебхат ан-Нусре", - отметила Захарова. - Для объединения сторонников "Ан-Нусра" создала новую структуру - "Объединенное освобождение Леванта", боевики которой вступили в боестолкновения с "Ахрар аш-Шам".