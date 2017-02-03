РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Тюменской областиНовости Урала 3 февраля, 16:41
Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - ЕкатеринбургНовости Урала 3 февраля, 16:32
ФГР попросит международную федерацию дать оценку судейству в игре ЧМ Россия - СловенияСпорт 3 февраля, 16:28
Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в СловакииСпорт 3 февраля, 16:24
Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСпорт 3 февраля, 16:20
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболуСпорт 3 февраля, 16:19
Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будетСпорт 3 февраля, 16:17
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в БудапештеМеждународная панорама 3 февраля, 16:15
Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 16:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия официально не признавала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"До сих пор никаких признаний (паспортов ДНР и ЛНР Москвой) не было", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее РБК сообщил о том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно не только пересечь границу с Россией, но и приобрести в РФ билеты на самолет, поезд и воспользоваться услугами гостиниц.
"Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи тем людям, которые проживают в районах Донбасса", - добавил Песков.
Он напомнил, что жители непризнанных республик не могут получить социальную и юридическую помощь у украинских органов власти, а также не могут заменить пришедшие в негодность действующие украинские паспорта и другие документы.