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РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР

Политика
3 февраля, 15:06 UTC+3
В Кремле отметили, что документ может приниматься, в частности, органами МСУ и различными компаниями, исходя из гуманитарных соображений
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Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия официально не признавала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"До сих пор никаких признаний (паспортов ДНР и ЛНР Москвой) не было", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее РБК сообщил о том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно не только пересечь границу с Россией, но и приобрести в РФ билеты на самолет, поезд и воспользоваться услугами гостиниц.

"Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи тем людям, которые проживают в районах Донбасса", - добавил Песков.

Он напомнил, что жители непризнанных республик не могут получить социальную и юридическую помощь у украинских органов власти, а также не могут заменить пришедшие в негодность действующие украинские паспорта и другие документы.

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