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Песков назвал корректировку США по санкциям против РФ проявлением прагматизма

Политика
3 февраля, 15:03 дата обновления: 3 февраля, 15:06 UTC+3
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле не склонны оценивать решение Вашингтона как санкционные послабления
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Решение США скорректировать санкции в отношении РФ является проявлением американского прагматизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы не склонны оценивать (это решение) как санкционные послабления", - сказал он. "Это проявление американского прагматизма", - считает пресс-секретарь.

"Американцы там, где это выгодно им, не увлекаются санкциями и склонны делать это более гибко", - отметил Песков.

Накануне в беседе с ТАСС Песков высказался в том же ключе. "Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности", - пояснил он, имея в виду закупки у России двигателей, которые используются для американских ракет.

2 февраля власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России. Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
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