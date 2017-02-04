МИД РФ: Россия обеспокоена распространением влияния ИГ в Афганистане

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане, связанной с распространением влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и ростом боевой активности оппозиции в стране. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с намеченным на 7 февраля рабочим визитом в Москву министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани.
"Внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане. Обеспокоены ростом боевой и террористической активности вооруженной оппозиции. Особую тревогу вызывает распространение влияния группировки "Исламское государство", ее стремление поглотить другие формирования вооруженной оппозиции", - говорится в комментарии, опубликованном в субботу на сайте ведомства.
В МИД РФ также заявили, что Россия готова содействовать процессу национального примирения в Афганистане в рамках консультаций по афганской проблематике.
"Рассматриваем в качестве важных направлений взаимодействия продолжение военно-технического сотрудничества с Кабулом, оказание содействия в укреплении боеспособности афганских национальных сил безопасности, а также в подготовке сотрудников армии и полиции ИРА по линии компетентных российских ведомств", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
"Крупным событием в развитии культурных контактов наших государств должно стать планируемое открытие Российского центра науки и культуры в Кабуле", - прокомментировали в МИД РФ развитие сотрудничества с Афганистаном в гуманитарной сфере.