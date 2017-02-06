Возвращение на малую родину: что известно о новом главе Пермского края

— Вы урожденный пермяк, учились там и начали работать.

— Да. Учился, женился, детей родил.

— Ну, жена рожала...

Так начался диалог Владимира Путина и Михаила Решетникова в Кремле. А закончился он предложением президента Решетникову возглавить Пермский край до намеченных там на осень 2017 года губернаторских выборов. Член московского правительства вернуться в Пермь согласился. Владимир Путин отметил, что именно в Пермском крае Решетников начинал свою карьеру и, даже уехав в Москву, связь со своей малой родиной всегда сохранял и ощущает до сих пор.

Однокурсники "скисли в банках"

Максим Решетников в 2000 году окончил экономический факультет Пермского государственного университета по специальности "математические методы и исследование операций в экономике". К тому времени он уже работал в IT-компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, внедрением идей по системному управлению в компаниях и госструктурах. Среди клиентов была и администрация области, куда в итоге и перешел на работу Решетников.

В бизнес я ни ногой. Масштаб задачи не тот. Очень много людей с нашего потока Пермского университета ушли в банки на хорошие деньги и там скисли. Банк — хорошее место, теплое, но задачи там стандартные. Бог с ними, с деньгами Максим Решетников из интервью Forbes, 2012 год

"В бизнес я ни ногой. Масштаб задачи не тот. Очень много людей с нашего потока Пермского университета ушли в банки на хорошие деньги и там скисли. Банк — хорошее место, теплое, но задачи там стандартные. Бог с ними, с деньгами", — говорил он в интервью Forbes.

Начал в том же 2000 году с невысокой должности начальника отдела планирования бюджетных доходов и расходов администрации Пермской области. Но за шесть лет дорос до поста заместителя руководителя администрации губернатора. Регионом на тот момент руководил Олег Чиркунов, который впоследствии отзывался о своем подчиненном комплиментарно, отмечая его трудолюбие, разумность и называя сторонником конкурентного развития и рыночных принципов в экономике.

Между Пермью и Москвой

В 2007 году Решетников первый раз уезжает в Москву — работать в Министерстве регионального развития России. Министерство тогда возглавлял Дмитрий Козак, но в октябре 2008 года его сменил Виктор Басаргин. Таким образом, бывший и нынешний руководители Пермского края поработали в одном ведомстве. Но недолго.

В феврале 2009 года Решетников вошел в "первую сотню" резерва управленческих кадров, которая находилась под патронажем президента России. А через пару месяцев Олег Чиркунов пригласил его вернуться в Пермь, чтобы возглавить администрацию губернатора.

Однако уже через шесть месяцев Решетников вновь уезжает в Москву, где становится директором Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства России. Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Кремле отдельно отметил этот факт.

В 2010 году, после назначения мэром Москвы Сергея Собянина, Максим Решетников перешел на работу в столичное правительство, где в итоге занял пост министра, руководителя Департамента экономической политики и развития города. В этой должности он курировал, в частности, процесс прогнозирования социально-экономического развития столицы на средне- и долгосрочную перспективу, разработку бюджетной политики города. Один из создателей инвестиционной стратегии Москвы на 2014–2025 годы.

Максим Решетников в Правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 февраля 2017 г.

"Максим Решетников в правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в крупнейшем мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю ему успехов в реализации поставленных президентом задач по развитию Пермского края", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в сети "Твиттер".

Успехи в московской мэрии

"Московская экономика показала, что способна адаптироваться к непростым экономическим условиям, — рассказывал Решетников об итогах деятельности московского правительства в 2016 году в интервью ТАСС. — Экономика переходит в стадию пусть и невысокого, но роста. Мы видим интерес к инвестициям и обсуждению инвестиционных проектов, развитие предпринимательской инициативы. Заработали меры поддержки экономики, которые были запущены в последние годы".

Зоной ответственности Решетникова в московском правительстве была и разработка нового пакета законов, определяющих льготы и другие меры поддержки промышленных предприятий. Городу "нужны все предприятия, которые компактны, то есть экономно используют территорию, технологичны и платят хорошую заработную плату своим работникам. Мы все понимаем — там, где хорошая зарплата, работают москвичи. Тем, кто под эти критерии не подходит, мы должны подать другой сигнал: либо вы инвестируете в свои предприятия, развиваетесь и получаете от города льготы, либо ищите другие варианты развития", — объяснял он позицию московского правительства в интервью "Российской газете".

Эта точка зрения и.о. губернатора важна, так как и в Пермском крае Максим Решетников также намерен уделить особое внимание промышленности. "Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности", — сказал он на встрече с Владимиром Путиным.

Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности Максим Решетников и.о. губернатора Пермского края

При этом Решетников отметил, что главной его задачей будет "социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться".

Максим Решетников будет руководить Пермским краем как минимум до 10 сентября 2017 года, когда с регионе пройдут всеобщие выборы губернатора.

А жители столицы края уже начали готовится к его возвращению в город в новом качестве. В Перми есть улица "Решетниковский спуск". Острословы в социальных сетях уже предложили переименовать ее в "Решетниковский подъем".

При подготовке статьи использованы материалы "ТАСС-Досье"