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Песков: дата заседания Высшего Госсовета РФ и Белоруссии еще не назначена

Политика
7 февраля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств"
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва и Минск пока не согласовали сроки проведения заседания Высшего государственного совета, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет", - сказал представитель Кремля.

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