Песков: дата заседания Высшего Госсовета РФ и Белоруссии еще не назначена

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва и Минск пока не согласовали сроки проведения заседания Высшего государственного совета, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет", - сказал представитель Кремля.