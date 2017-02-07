Лавров: РФ и США продолжают контакты в Женеве по Сирии

РЖД в 2016 году инвестировали в развитие Свердловской желдороги 25,8 млрд рублейТранспорт 7 февраля, 14:40
Коу заявил, что не вводил в заблуждение британских парламентариев по вопросу допингаСпорт 7 февраля, 14:39
Суд в Лондоне обязал Украину выплатить $12 млн ущерба компании JKXЭкономика и бизнес 7 февраля, 14:33
Петухов: отстраненные лыжники надеются на положительное решение CAS по участию в ЧМСпорт 7 февраля, 14:31
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктовЭкономика и бизнес 7 февраля, 14:29
Россиянин Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячомСпорт 7 февраля, 14:20
УВЗ продает "УВЗ Логистик" структуре НПФ "Благосостояние"Транспорт 7 февраля, 14:16
Портал FourFourTwo включил Аршавина и Канчельскиса в топ-100 легионеров чемпионата АнглииСпорт 7 февраля, 14:04
ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжниковСпорт 7 февраля, 14:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские и американские дипломаты продолжают контакты в Женеве по Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на неспособность американской администрации при Бараке Обаме выполнять соглашение, которое было с таким трудом достигнуто в сентябре прошлого года, соглашение, которое открывало путь к реальной координации борьбы с терроризмом в Сирии между РФ и возглавляемой США коалицией... Несмотря на то, что соглашение не вступило в силу из-за отказа американцев и их разногласий внутри Белого года, контакты на рабочем уровне, в Женеве в том числе, продолжались", - отметил министр.
"Они (контакты) были связаны с тем, что Международная группа поддержки Сирии, хотя давно уже не собиралась на уровне министров, продолжает функционировать в лице своих двух целевых подгрупп - по контролю за прекращением огня и по гуманитарным вопросам, - пояснил Лавров. - Еженедельно на уровне постпредств соответствующих стран при отделении ООН в Женеве проводятся встречи этих двух групп. Контакты по линии этих механизмов между российскими и американскими дипломатами продолжаются до сих пор".
По его словам, накануне каждого из этих еженедельных заседаний дипломаты РФ и США и представители ООН проводят встречи, чтобы скоординировать предстоящую дискуссию.
Глава дипведомства отметил, что в Женеве американские коллеги представлены на уровне карьерных дипломатов. "Останутся ли они, я не знаю. Но как только будут сформированы и укомплектованы структуры администрации, которые будут работать на сирийском направлении, я убежден, что (интенсивность контактов дипломатов будет) как минимум не реже. И наши контакты возобновятся уже на политическом уровне, я в этом убежден, только потому что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) назван администрацией (Дональда) Трампа в качестве важнейшей и главной угрозы, бороться с которой нужно сообща", - подчеркнул министр.
"Это полностью совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.