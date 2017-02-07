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Лавров: РФ и США продолжают контакты в Женеве по Сирии

Политика
7 февраля, 13:09 UTC+3
Глава МИД РФ также выразил уверенность, что интенсивность контактов дипломатов России и США в Женеве по Сирии при новой администрации не снизится
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские и американские дипломаты продолжают контакты в Женеве по Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Несмотря на неспособность американской администрации при Бараке Обаме выполнять соглашение, которое было с таким трудом достигнуто в сентябре прошлого года, соглашение, которое открывало путь к реальной координации борьбы с терроризмом в Сирии между РФ и возглавляемой США коалицией... Несмотря на то, что соглашение не вступило в силу из-за отказа американцев и их разногласий внутри Белого года, контакты на рабочем уровне, в Женеве в том числе, продолжались", - отметил министр.

"Они (контакты) были связаны с тем, что Международная группа поддержки Сирии, хотя давно уже не собиралась на уровне министров, продолжает функционировать в лице своих двух целевых подгрупп - по контролю за прекращением огня и по гуманитарным вопросам, - пояснил Лавров. - Еженедельно на уровне постпредств соответствующих стран при отделении ООН в Женеве проводятся встречи этих двух групп. Контакты по линии этих механизмов между российскими и американскими дипломатами продолжаются до сих пор".

По его словам, накануне каждого из этих еженедельных заседаний дипломаты РФ и США и представители ООН проводят встречи, чтобы скоординировать предстоящую дискуссию.

Глава дипведомства отметил, что в Женеве американские коллеги представлены на уровне карьерных дипломатов. "Останутся ли они, я не знаю. Но как только будут сформированы и укомплектованы структуры администрации, которые будут работать на сирийском направлении, я убежден, что (интенсивность контактов дипломатов будет) как минимум не реже. И наши контакты возобновятся уже на политическом уровне, я в этом убежден, только потому что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) назван администрацией (Дональда) Трампа в качестве важнейшей и главной угрозы, бороться с которой нужно сообща", - подчеркнул министр.

"Это полностью совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.

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