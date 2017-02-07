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Грушко: РФ и НАТО удалось достичь договоренностей по полетам с транспондерами над Балтикой

Политика
7 февраля, 20:08 дата обновления: 7 февраля, 20:23 UTC+3
Дипломат также сообщил, что не видит серьезных предпосылок для расширения НАТО в Восточной Европе и на Черном море
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия и НАТО достигли определенных договоренностей по режиму полетов военной авиации над Балтийским морем с обязательным включением транспондеров. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" сообщил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

"Работала проектная группа под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по Балтийскому морю, которая занималась проблемами транспондеров. В рамках этой группы были достигнуты определенные договоренности, которые позволили частично урегулировать эту проблему. СРН (Совет Россия - НАТО), заслушав эту группу, поддержал ее работу. 3 марта она соберется вновь", - сказал он.

Как отметил Грушко, на следующей встрече проектной группы могут "открыться дополнительные темы для диалога военных и гражданских экспертов", призванные решить проблему "административных, юридических и иных нестыковок, регулирующих коммерческую и военную авиацию".

О расширении НАТО в Восточное Европе

Он также заявил, что не видит серьезных предпосылок для прекращения расширения НАТО в Восточной Европе и на Черном море после прихода новой администрации президента США.

"На восточном фланге продолжается формирование командных штабов. Анонсированы планы, что будет расширено присутствие на Черном море. Пока мы не видим никаких признаков, что эти планы будут скорректированы с приходом новой администрации", - сказал дипломат. 

По словам Грушко, предстоящая встреча стран-участниц альянса на уровне министров обороны по расширению военного присутствия в черноморском регионе, которая пройдет 15-16 февраля в Брюсселе, является "очередным шагом в направлении усиления конфронтационного начала с РФ".

Об обострении ситуации в Донбассе

Постпред РФ при НАТО также высказал мнение, что провокации украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе являются частью политики Киева по невыполнению минских договоренностей.

"Проблема заключается в том, что Украина не выполняет минские соглашения. Кроме того, нынешнее обострение - результат некого политического плана", - подчеркнул он.

По словам Грушко, проблема имеет "политическую составляющую, которая заключается в том, что украинский режим почувствовал, как Украина уходит с радаров". "Это была попытка показать, что ответственность несет российская сторона", - добавил дипломат.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Кризис на Украине Отношения России и НАТО
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