Посол РФ в КНР: смена власти в США не отразится на отношениях России и Китая

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Антон Маринин/. Смена администрации в США и вступление в должность президента страны Дональда Трампа не отразится на отношениях России и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Сейчас много говорят о результатах выборов в США, приходе к власти новой республиканской администрации. Пока еще продолжается переходный период от предвыборных и выборных лозунгов к практической политике, к имплементации разного рода обещаний и посулов, которые достаточно щедро и размашисто раздавались республиканским кандидатом на этапе подготовки к выборам", - отметил дипломат.

"И мы, и наши китайские партнеры так или иначе учитываем это в нашей политике", - продолжил он.

Однако, по словам посла, отношения России и КНР между собой не являются в данном случае какой-то переменной. "Они и для Китая, и для нас в политических уравнениях - величина постоянная", - подчеркнул Денисов.

"Не вижу никаких признаков того, что здесь что-то может измениться. Да и для России было бы странно, если бы нашу с вами страну с ее ролью в мировых делах рассматривали как какой-то переменный фактор, который можно склонить в ту или иную сторону", - резюмировал глава российской дипмиссии в Китае.