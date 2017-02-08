Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ в КНР: смена власти в США не отразится на отношениях России и Китая

Политика
8 февраля, 8:07 UTC+3 ПЕКИН Роман Баландин, Антон Маринин
"Не вижу никаких признаков того, что здесь что-то может измениться", - подчеркнул Андрей Денисов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Антон Маринин/. Смена администрации в США и вступление в должность президента страны Дональда Трампа не отразится на отношениях России и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Интервью

Посол России в Китае Андрей Денисов

Андрей Денисов: перспективы сотрудничества РФ и КНР светлые, но путь извилистый

Перейти в раздел Интервью

"Сейчас много говорят о результатах выборов в США, приходе к власти новой республиканской администрации. Пока еще продолжается переходный период от предвыборных и выборных лозунгов к практической политике, к имплементации разного рода обещаний и посулов, которые достаточно щедро и размашисто раздавались республиканским кандидатом на этапе подготовки к выборам", - отметил дипломат.

"И мы, и наши китайские партнеры так или иначе учитываем это в нашей политике", - продолжил он.

Однако, по словам посла, отношения России и КНР между собой не являются в данном случае какой-то переменной. "Они и для Китая, и для нас в политических уравнениях - величина постоянная", - подчеркнул Денисов.

"Не вижу никаких признаков того, что здесь что-то может измениться. Да и для России было бы странно, если бы нашу с вами страну с ее ролью в мировых делах рассматривали как какой-то переменный фактор, который можно склонить в ту или иную сторону", - резюмировал глава российской дипмиссии в Китае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Денисов, Андрей Иванович
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности
2
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
3
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
4
В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в Донбассе
5
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
6
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
7
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Темы дня
Реклама