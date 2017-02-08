Посол РФ в КНР: смена власти в США не отразится на отношениях России и Китая

Андрей Денисов: перспективы сотрудничества РФ и КНР светлые, но путь извилистыйПерейти в раздел Интервью
Стивен Кинг и его сын Оуэн представят первый совместно написанный романКультура 8 февраля, 8:43
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" ПоклонскойКультура 8 февраля, 8:39
В Сибири в 2016 году изъяли более 4 млн литров контрафактного алкоголяСибирь 8 февраля, 8:36
Врио главы Бурятии представлен правительству и депутатам республикиПолитика 8 февраля, 8:20
Турист из России погиб в Таиланде после ДТП с мотоцикломПроисшествия 8 февраля, 8:04
Тренер: отсутствие денег на сбор помешало биатлонистам РФ выступить лучше на УниверсиадеСпорт 8 февраля, 7:49
Зайцев забросил шайбу в победном для "Торонто" матче НХЛ против "Далласа"Спорт 8 февраля, 7:36
Жена Трампа достигла мирового соглашения с оклеветавшим ее блогеромМеждународная панорама 8 февраля, 7:29
В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в ДонбассеМеждународная панорама 8 февраля, 7:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Антон Маринин/. Смена администрации в США и вступление в должность президента страны Дональда Трампа не отразится на отношениях России и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Сейчас много говорят о результатах выборов в США, приходе к власти новой республиканской администрации. Пока еще продолжается переходный период от предвыборных и выборных лозунгов к практической политике, к имплементации разного рода обещаний и посулов, которые достаточно щедро и размашисто раздавались республиканским кандидатом на этапе подготовки к выборам", - отметил дипломат.
"И мы, и наши китайские партнеры так или иначе учитываем это в нашей политике", - продолжил он.
Однако, по словам посла, отношения России и КНР между собой не являются в данном случае какой-то переменной. "Они и для Китая, и для нас в политических уравнениях - величина постоянная", - подчеркнул Денисов.
"Не вижу никаких признаков того, что здесь что-то может измениться. Да и для России было бы странно, если бы нашу с вами страну с ее ролью в мировых делах рассматривали как какой-то переменный фактор, который можно склонить в ту или иную сторону", - резюмировал глава российской дипмиссии в Китае.