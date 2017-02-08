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Врио главы Бурятии представлен правительству и депутатам республики

Политика
8 февраля, 8:20 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Алексей Цыденов отметил, что у региона есть проблемы в сфере занятости, здравоохранения, инфраструктуры, но они "не уникальны"
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Алексей Цыденов

Алексей Цыденов

© Зураб Дзавахадзе/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представил правительству и депутатам Народного Хурала (парламента) Бурятии врио главы республики Алексея Цыденова.

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"Алексей Цыденов имеет управленческий опыт. Уверен, опыт его работы в органах государственной власти будет востребован и позволит внести весомый вклад в развитие региона", - сказал полпред.

По словам врио главы Бурятии, у региона есть проблемы в сфере занятости, здравоохранения, инфраструктуры, но они "не уникальны". "В этом плане республика находится на достаточно уверенных позициях. Работу, которая велась в регионе, я хочу продолжить, опираясь на ваш опыт",- сказал Цыденов.

Президент России Владимир Путин принял накануне отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, врио руководителя региона назначен 40-летний замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов.

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