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Памфилова призвала власти Королева сделать выводы из ситуации на выборах 18 сентября

Политика
8 февраля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее председатель ТИК Королева Жанна Прокофьева написала заявление о сложении полномочий и о выходе из состава комиссии
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова удовлетворена увольнением главы территориального избиркома (ТИК) подмосковного Королева и надеется, что власти города сделают выводы и не допустят нарушений на будущих выборах. Об этом она заявила на заседании Центризбиркома.

"Я хотела бы с удовлетворением сказать, что Московская областная избирательная комиссия прислушалась к рекомендациям ЦИК, и в результате освобождена от должности председатель территориальной избирательной комиссии и избирательной комиссии муниципального образования города Королева", - сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова выразила надежду на то, что руководство Королева "очень серьезно отнесется к сложившейся ситуации". "Надеюсь, что впредь больше не повторятся эти нарушения, с которыми столкнулись в предыдущие кампании. Будем внимательно следить за тем, как там будет развиваться ситуация", - отметила глава ЦИК.

Ранее председатель ТИК Королева Жанна Прокофьева написала заявление о сложении полномочий и о выходе из состава комиссии.

История конфликта

В январе глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила избирательной комиссии Московской области провести комплексную проверку работы ТИК города Королева по организации и проведению выборов, а также "рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания нынешнего председателя комиссии в своей должности".

Через несколько дней Мособлизбирком отчитался о проведенной проверке: деятельность ТИК по организации и проведению выборов была признана удовлетворительной. Также Мособлизбирком признал целесообразным дальнейшее пребывание Жанны Прокофьевой в должности председателя ТИК.

В Центризбиркоме заявили, что будет создана специальная рабочая группа, которая займется проверкой решения избирательной комиссии Московской области по ТИК Королева. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, в ведомстве "не совсем согласны" с оценкой ситуации в Королеве со стороны Мособлизбиркома.

Ранее Памфилова неоднократно критиковала организацию выборов в Королеве, говоря, что в этой сфере у города "слава со знаком минус". В частности, глава ЦИК возмущалась ситуацией с наблюдателями, которые были удалены с участка, хотя это возможно только по решению суда. В итоге суд приговорил их к штрафу за препятствие деятельности избирательной комиссии. Материалы, связанные с этим инцидентом, Центризбирком направлял в МВД и Генпрокуратуру.

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