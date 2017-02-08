Новый глава Пермского края сменил вице-премьера краевого правительства

ПЕРМЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников сделал первые кадровые перестановки в краевом правительстве, поставив на пост вице-премьера - руководителя аппарата правительства соратника из департамента экономической политики Москвы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"С 9 февраля исполняющей обязанности заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Пермского края назначена Елена Лопаева. Соответствующее распоряжение сегодня подписал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ранее этот пост занимала Елена Абузярова.

Лопаева работала в департаменте экономической политики Москвы с 2013 года. Ранее она занимала различные посты в администрациях Перми и региона. Накануне Решетников заявил журналистам, что лично возглавил правительство региона, а каких либо "кардинальных решений по кадровому составу не будет".

6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок. Полномочия Басаргина завершались в мае. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова. Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 10 сентября.