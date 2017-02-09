Кремль опроверг сообщения японских СМИ о передаче Курил во временное пользование Токио

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремль опроверг сообщения японских СМИ о том, что Курильские острова якобы будут переданы Токио во временное пользование.
"Непонятно происхождение этой информации, это не соответствует действительности", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что официальные консультации по совместной экономической деятельности России и Японии на южных Курилах могут пройти в Токио в марте. На этой неделе министр иностранных дел Японии Фумио Кисида объявил о создании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности в южной части Курильских островов. Кисида также подчеркнул, что создание Совета призвано подготовить почву для скорейшего визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подтверждал, что его ведомство также готовится к консультациям, будет вносить предложения по вопросам совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах.
Совет, по данным источников, призван рассмотреть конкретные проекты кооперации в зоне южных Курил, включая рыболовство, производство морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды. При этом, как ранее неоднократно подчеркивалось, такое партнерство не должно ставить под сомнение принципиальные позиции РФ и Японии в отношении принадлежности островов.
По итогам состоявшегося 15-16 декабря визита в Японию президента РФ Владимира Путина стороны договорились начать консультации о совместной экономической деятельности в южной части Курильского архипелага. В марте в Токио должен пройти их первый раунд на уровне заместителей глав МИД. Попытки договориться о совместной экономической деятельности на островах уже предпринимались в конце 90-х годов прошлого века. Однако им помешало нежелание Японии соглашаться с тем, что такое сотрудничество должно осуществляться на основе российского законодательства.