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Гатилов: пауза в межсирийских переговорах в Женеве затянулась, ООН надо поторопиться

Политика
9 февраля, 12:34 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Замминистра иностранных дел в интервью ТАСС заявил, что Москва рассматривает прошедшую встречу в Астане по Сирии "как важный, качественно новый шаг в усилиях по урегулированию"
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пауза с проведением межсирийских переговоров в Женеве неоправданно затянулась, ООН явно надо поторопиться. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Что касается проведения раунда межсирийских переговоров в Женеве, то после многих месяцев отсрочки теперь они должны состояться 20 февраля, во всяком случае так это определено спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, - отметил Гатилов. - Считаем, что образовавшаяся с апреля 2016 года пауза неоправданно затянулась, и в этом плане ооновцам явно надо поторопиться".

Качественно новый шаг в Астане

Москва, продолжил он, рассматривает прошедшую встречу в Астане по Сирии (23-24 января) "как важный, качественно новый шаг в усилиях по урегулированию". "Поскольку теперь в эти процессы вовлечены отряды вооруженной оппозиции, которые до сих пор не участвовали в контактах с правительством и в целом в процессах, связанных с переговорами о будущем Сирии, - обратил внимание заместитель министра. - Во-вторых, в Астане был сделан очень важный вывод о том, что сирийский конфликт не имеет военного решения".

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Кроме того, напомнил собеседник агентства, подтвержден режим прекращения огня в соответствии с соглашением от 29 декабря, а также создан трехсторонний механизм между Россией, Турцией и Ираном для контроля за соблюдением данного режима и расследования нарушений.

"Было четко заявлено, что усилия по продвижению политического урегулирования, которые предпринимаются на площадке Астаны, будут вкладом в общесирийские переговоры на платформе Женевы под эгидой ООН в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Один из позитивных итогов Астаны состоит в том, что она придала необходимый импульс, побудив ооновцев занять более активную позицию".

Длительные паузы в переговорах вредны

Геннадий Гатилов подчеркнул, что неоправданные затяжки проведения переговоров "вредят общему процессу урегулирования". "Поэтому в отсутствие ооновского переговорного процесса возникают другие инициативы, - сказал он. - Конечно, было бы правильнее, если бы все эти начинания велись под единым зонтиком, а для этого важно избегать длительных пауз в диалоге".

"При этом мы убеждены, что на таких переговорах нужно перестать "ходить вокруг да около", а необходимо сконцентрироваться на рассмотрении конкретных вопросов в полном соответствии с повесткой дня, определенной в резолюции СБ ООН 2254", - заявил высокопоставленный дипломат.

РФ подтверждает начало практической работы по поддержанию перемирия в Сирии

Геннадий Гатилов заявил также, что Россия подтверждает начало практической работы по поддержанию режима прекращения огня в Сирии по итогам переговоров в Астане.

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"Начну с того, что СБ ООН постоянно находится в курсе всех перипетий обсуждения сирийской темы на различных международных площадках и форматах, - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли закреплять договоренности о перемирии в Сирии резолюцией Совета Безопасности. - Буквально недавно Совет Безопасности ООН принял заявление для прессы, проект которого был предложен Российской Федерацией. В нем приветствовалось проведение международной встречи по Сирии в Астане в январе, а также отмечалось совместное заявление Ирана, России и Турции, в котором определены параметры трехстороннего контроля за соблюдением режима прекращения огня".

"Кстати, 6 февраля там же, в Астане, прошло первое рабочее совещание представителей трехстороннего механизма, - продолжил Гатилов. - Таким образом запущена практическая работа по осуществлению необходимы мер, направленных на поддержание режима прекращения огня, с последующим запуском политического переговорного процесса по Сирии".

"Под единым зонтиком"

МИД РФ считает правильным объединение различных инициатив по урегулированию в Сирии "под единым зонтиком", заявил Геннадий Гатилов.

"В отсутствие ооновского переговорного процесса возникают другие инициативы. Конечно, было бы правильнее, если бы все эти начинания велись "под единым зонтиком", а для этого важно избегать длительных пауз в диалоге", - сказал он.

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Следующая встреча совместной оперативной группы запланирована на 15-16 февраля.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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