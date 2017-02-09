Козак: смена губернаторов не является новым трендом региональной политики

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак призвал не рассматривать смену губернаторов в качестве нового тренда региональной политики. Так он прокомментировал журналистам недавние отставки глав регионов.
Как сообщалось ранее, 6 февраля о досрочной отставке объявил пермский губернатор Виктор Басаргин, на следующий день в отставку подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
"Никакого тренда не вижу, такая смена происходила. Сроки полномочий у всех имеют начало и имеют конец, это естественная замена. С точки зрения кадровой замены это не является новым трендом кадровой политики", - сказал Козак, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, новым трендом региональной политики является системная работа. "Кто бы ни был губернатором, кто бы ни был мэром, он должен делать все для того, чтобы развивать территорию. То, что люди меняются, это естественно. Естественно, что приходят более молодые", - отметил вице-премьер.