Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Козак: смена губернаторов не является новым трендом региональной политики

Политика
9 февраля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Вице-премьер России заявил, что новым трендом региональной политики является системная работа
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак призвал не рассматривать смену губернаторов в качестве нового тренда региональной политики. Так он прокомментировал журналистам недавние отставки глав регионов.

Как сообщалось ранее, 6 февраля о досрочной отставке объявил пермский губернатор Виктор Басаргин, на следующий день в отставку подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

"Никакого тренда не вижу, такая смена происходила. Сроки полномочий у всех имеют начало и имеют конец, это естественная замена. С точки зрения кадровой замены это не является новым трендом кадровой политики", - сказал Козак, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, новым трендом региональной политики является системная работа. "Кто бы ни был губернатором, кто бы ни был мэром, он должен делать все для того, чтобы развивать территорию. То, что люди меняются, это естественно. Естественно, что приходят более молодые", - отметил вице-премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки губернаторов
Страны
Россия
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
2
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
7
На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП
Темы дня
Реклама