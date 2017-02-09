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Граждан России среди убитых в Афганистане сотрудников МККК нет

Политика
9 февраля, 15:31 UTC+3
В результате нападения на работников Международного комитета Красного Креста погибли шесть сотрудников гуманитарной организации, еще двое были захвачены в заложники
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Граждан России среди сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста, убитых накануне в результате нападения  в Афганистане, нет. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Вчера, 8 февраля, на севере Афганистана совершенно вооруженное нападение на работников Международного комитета Красного Креста, перевозивших гуманитарную помощь в пострадавшие от недавних снегопадов районы, - сказала дипломат. - По имеющейся информации, в результате преступной акции погибли шесть сотрудников гуманитарной организации, двое захвачены в заложники. Граждан России среди них нет". 

"Подобные действия заслуживают безусловного осуждения,  - подчеркнула Захарова. - Как бы и кто бы ни стоял за этим преступлением, они должны понести самое суровое наказание".

"Призываем власти Афганистана, всех афганцев, кому небезразличны гуманитарные ценности, предпринять срочные меры по поимке преступников и обеспечению безопасности работников МККК во всех районах страны", - сказала дипломат.

Она также выразила самые глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Афганистан
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