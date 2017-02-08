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Шесть сотрудников Красного Креста убиты в Афганистане

Международная панорама
8 февраля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Еще два сотрудника организации пропали без вести
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Материал из 1 страницы
Афганистан, 2015

Афганистан, 2015

© AP Photo

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане.

Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.

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