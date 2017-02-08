Шесть сотрудников Красного Креста убиты в Афганистане

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане.

Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.

Shocked and devastated. We confirm that 6 ICRC staff were killed and 2 are missing in Jawzjan province, #Afghanistan. Statement to follow. — ICRC Afghanistan (@ICRC_af) 8 февраля 2017 г.