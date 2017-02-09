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Захарова: НАТО придумывает нереальные угрозы в регионе Черного моря

Политика
9 февраля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
При этом Североатлантический альянс отвлекается от решения главных задач, в частности, борьбы с терроризмом, отметила официальный представитель МИД
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Возросшая активность НАТО в регионе Черного моря говорит о том, что Североатлантический альянс придумывает угрозы, отвлекаясь от других главных задач, в частности, борьбы с терроризмом в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается активности НАТО (в черноморском регионе), к сожалению, это, как и с вопросами кибербезопасности, наши западные коллеги предпочитают заниматься виртуальными и вообще не существующими угрозами, - подчеркнула дипломат. - Виртуальными не в смысле наличия угроз в виртуальном пространстве, а вообще оторванными от реальности".

"Если Североатлантический альянс полагает, что главная угроза ему исходит из черноморского региона, то, на мой взгляд, это огромное заблуждение, - отметила Захарова. - Все прекрасно знают, где сейчас развиваются основные драматические события, в частности, борьба с международным терроризмом. И придумывать новые, не существующие, угрозы совершенно не имеет никакого смысла".

"Но, понимая, как и почему действуют многие наши коллеги, объяснение этому найти можно, - предположила официальный представитель МИД РФ. - Потому что с придуманной угрозой бороться куда легче, и отчитываться перед собственным населением и требовать еще больших средств на собственную поддержку, намного видимо легче и проще". Но другое дело, что итоги такой борьбы с "ветряными мельницами", к сожалению, тоже сказываются, а сказываются потому, что реальной угрозе никто не противостоит, заметила Захарова.

"В частности, я говорю о наших западных коллегах, - пояснила дипломат. - Сами видите как развивается борьба с международным терроризмом в регионе Сирии. Было очень много заявлений команды (бывшего президента США) Барака Обамы о том, что они борются с международным терроризмом. Они все это бросили и ушли, если говорить об этом. Бросили на каком-то полуслове, в неизвестности, немало испортив и немало нанеся вреда, в частности, процессу политического урегулирования, вообще ситуации на земле". "Вот это, если говорить о реальных угрозах и о том, как с ними борются", - подытожила она.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
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