Захарова: мечта российских дипломатов - мир во всем мире

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Лучшим подарком для российских дипломатов к профессиональному празднику (отмечается 10 февраля - прим. ТАСС) был бы мир во всем мире, хотя бы на один день. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на соответствующий вопрос.

"Лучший подарок для дипломатов, если фантазировать, чтобы хотя бы на один день в мире наступил полный мир, - призналась Захарова. - Это замечательный подарок. Я бы загадала такое желание".

По ее словам, если можно убрать временные ограничения пожелания, то это мир во всем мире навсегда.