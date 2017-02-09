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Слуцкий надеется, что российско-турецкие отношения не пострадают из-за инцидента в Сирии

Политика
9 февраля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Глава комитета Госдумы по международным делам также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших турецких военнослужащих
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что российско-турецкие отношения не пострадают из-за инцидента со случайным попаданием боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии, в результате которого погибли трое турецких военнослужащих.

"Надеюсь, что это не повлияет на наши отношения и антитеррористическое сотрудничество с Турцией", - заявил он журналистам. По словам Слуцкого, российско-турецкое сотрудничество "за последнее время претерпело многие катаклизмы". "Но отношения сохранились и выстояли. Надеюсь, теперь никакие инциденты, в том числе и трагические, хотя, конечно, лучше бы они не происходили, нам не помешают", - добавил он.

Глава комитета также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших турецких военнослужащих. "Россия и Турцией вместе на передовой линии противостоят в Сирии самой страшной угрозе - международному терроризму. К сожалению, как на любой войне такие ситуации, увы, случаются и между союзниками. Уверен, что координация будет усилена и такого больше никогда не повторится в будущем", - заключил Слуцкий.

Генштаб ВС Турции ранее сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии. В сообщении отмечается, что "9 февраля около 08:40 (время совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения". Генштаб уточнил, что инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель турецких военнослужащих.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
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Российско-турецкие отношения
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