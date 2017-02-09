Лукашевич: РФ призывает создать безопасные зоны у объектов инфраструктуры в Донбассе

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ВЕНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия приветствует восстановление критически важных объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе при содействии Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) и призывает создать безопасные зоны вокруг них. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Приветствуем восстановление объектов инфраструктуры при содействии СЦКК и СММ. Это позволило не допустить масштабной гуманитарной катастрофы, которая затронула бы население Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Целесообразно рассмотреть вопрос о создании безопасных зон вокруг объектов критически важной гражданской инфраструктуры", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Как подчеркнул Лукашевич, необходимо исключить угрозу жилым кварталам и социальным объектам.
"Должна быть полностью исключена возможность не только наступления украинских силовиков на Донецк, Луганск, другие города Донбасса, но и артобстрелов городских застроек. Принципиально важным для этого является не только полное прекращение огня, но и отвод всех регламентируемых Минскими договоренностями вооружений на установленные расстояния. Они должны быть поставлены под плотное наблюдение СММ в местах постоянного складирования. К сожалению, договоренность в Контактной группе от 1 февраля об отводе вооружений Киева, Донецка и Луганска к 5 февраля остается нереализованной", - сказал он.
Постпред отметил, что Киев проигнорировал недавние предложения Донецка, конкретизирующие шаги по стабилизации перемирия, переданные украинской стороне при посредничестве СММ ОБСЕ.
Лукашевич также заявил, что Россия уверена, что "ползучее" наступление Вооруженных сил Украины спровоцировало последнее обострение насилия в Донбассе.
"У нас нет абсолютно никаких сомнений в том, что именно "ползучее" наступление украинских силовиков спровоцировало последнюю вспышку насилия под Донецком. Это полностью соответствует логике конфликта и данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.
По его словам, "стремление Украины перекладывать вину за трагедию в Донбассе на Россию или на кого-то еще - это фирменный стиль Киева". "Интенсивность столкновений в Донбассе в последние дни снизилась, но не стоит слишком обольщаться на этот счет. Мы все же надеемся, что с сегодняшнего дня все-таки установится режим прекращения огня. К сожалению, еще вечером и ночью под обстрел попали населенные пункты вдоль линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново", - подчеркнул Лукашевич.
Российский постпред напомнил, что зафиксированы многочисленные факты обстрелов населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ.
"По данным наблюдателей ОБСЕ, 1-6 февраля населенные пункты под контролем ополчения не менее 20 раз были обстреляны с направлений, где дислоцируются киевские силовики. В Донецке убито 2 человека и ранено более 10 мирных жителей. В их числе есть ребенок, а также трое медработников, которые пострадали, когда осколки от снаряда попали в автомобиль скорой помощи. Помимо жертв среди мирного населения в Донецке разрушено общежитие для беженцев, многоквартирные дома, повреждена школа и магазин", - отметил Лукашевич.
В то же время Лукашевич особо подчеркнул, что "Киев продолжает наращивать наступательный потенциал, осуществляет перегруппировку и усиление военных частей, склады вблизи линии соприкосновения пополняются запасами боеприпасов".
"За 2 недели до событий вокруг Авдеевки, с 10 января в зону АТО (силовая операция в Донбассе - прим. корр.) завезли 16 эшелонов с боеприпасами. Причем доставили как раз в те части, которые находятся на передовой. Да и хранили не на складах, выложили прямо на грунт. Группировку украинской армии, которая действует в Донбассе, тоже усилили. Перебросили "свежие" батальоны нацгвардии, десантников, артиллеристов и ракетчиков", - напомнил он.
"Мы увидели, какие последствия повлек визит бывшего вице-президента США Байдена на Украину в середине января этого года. Была подготовлена и осуществлена масштабная провокация на донецком направлении. Надеемся, что предстоящие крупные международные встречи - заседания минобороны стран НАТО, МИД "двадцатки", Мюнхенская конференция по безопасности - все-таки не станут очередным поводом для эскалации", - подытожил дипломат.
По словам Лукашевича, переброска понтонов Вооруженных сил Украины к реке Северский Донец говорит о планах Киева по форсированию реки и наступательных амбициях.
"Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов говорит о планах украинского командования по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях руководства в Киеве", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.
"С 24 по 27 января в спешном порядке произошло усиление группировки АТО (силовая операция в Донбассе - прим. корр.) на линии разграничения. В полном составе прибыл батальон национальной гвардии "Донбасс"; из Урзуфа под Донецк были переброшены три батальона полка "Азов", а на усиление 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады 26 января прибыл сводный отряд из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Из тыловых районов к линии соприкосновения перемещено не менее 9 артиллерийских дивизионов и 6 дивизионов РСЗО", - рассказал постпред при ОБСЕ.
По словам Лукашевича, 1-6 февраля наблюдатели ОБСЕ обнаружили в "зоне безопасности" значительное количество военной техники ВСУ, включая военные вертолеты неподалеку от Дзержинска. "Ожидаем, что СММ (Специальная мониторинговая миссия - прим. корр.) оперативно проверит эту информацию и сообщит о положении дел. Наблюдение в "зоне безопасности" необходимо интенсифицировать, что может помочь предупредить новый виток напряженности в Донбассе.