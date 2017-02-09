Лукашевич: РФ призывает создать безопасные зоны у объектов инфраструктуры в Донбассе

ВЕНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия приветствует восстановление критически важных объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе при содействии Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) и призывает создать безопасные зоны вокруг них. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Приветствуем восстановление объектов инфраструктуры при содействии СЦКК и СММ. Это позволило не допустить масштабной гуманитарной катастрофы, которая затронула бы население Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Целесообразно рассмотреть вопрос о создании безопасных зон вокруг объектов критически важной гражданской инфраструктуры", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Как подчеркнул Лукашевич, необходимо исключить угрозу жилым кварталам и социальным объектам.

"Должна быть полностью исключена возможность не только наступления украинских силовиков на Донецк, Луганск, другие города Донбасса, но и артобстрелов городских застроек. Принципиально важным для этого является не только полное прекращение огня, но и отвод всех регламентируемых Минскими договоренностями вооружений на установленные расстояния. Они должны быть поставлены под плотное наблюдение СММ в местах постоянного складирования. К сожалению, договоренность в Контактной группе от 1 февраля об отводе вооружений Киева, Донецка и Луганска к 5 февраля остается нереализованной", - сказал он.

Постпред отметил, что Киев проигнорировал недавние предложения Донецка, конкретизирующие шаги по стабилизации перемирия, переданные украинской стороне при посредничестве СММ ОБСЕ.

О наступлении ВСУ

Лукашевич также заявил, что Россия уверена, что "ползучее" наступление Вооруженных сил Украины спровоцировало последнее обострение насилия в Донбассе.

"У нас нет абсолютно никаких сомнений в том, что именно "ползучее" наступление украинских силовиков спровоцировало последнюю вспышку насилия под Донецком. Это полностью соответствует логике конфликта и данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, "стремление Украины перекладывать вину за трагедию в Донбассе на Россию или на кого-то еще - это фирменный стиль Киева". "Интенсивность столкновений в Донбассе в последние дни снизилась, но не стоит слишком обольщаться на этот счет. Мы все же надеемся, что с сегодняшнего дня все-таки установится режим прекращения огня. К сожалению, еще вечером и ночью под обстрел попали населенные пункты вдоль линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново", - подчеркнул Лукашевич.

Российский постпред напомнил, что зафиксированы многочисленные факты обстрелов населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ.

"По данным наблюдателей ОБСЕ, 1-6 февраля населенные пункты под контролем ополчения не менее 20 раз были обстреляны с направлений, где дислоцируются киевские силовики. В Донецке убито 2 человека и ранено более 10 мирных жителей. В их числе есть ребенок, а также трое медработников, которые пострадали, когда осколки от снаряда попали в автомобиль скорой помощи. Помимо жертв среди мирного населения в Донецке разрушено общежитие для беженцев, многоквартирные дома, повреждена школа и магазин", - отметил Лукашевич.

Наступательный потенциал ВСУ

В то же время Лукашевич особо подчеркнул, что "Киев продолжает наращивать наступательный потенциал, осуществляет перегруппировку и усиление военных частей, склады вблизи линии соприкосновения пополняются запасами боеприпасов".

"За 2 недели до событий вокруг Авдеевки, с 10 января в зону АТО (силовая операция в Донбассе - прим. корр.) завезли 16 эшелонов с боеприпасами. Причем доставили как раз в те части, которые находятся на передовой. Да и хранили не на складах, выложили прямо на грунт. Группировку украинской армии, которая действует в Донбассе, тоже усилили. Перебросили "свежие" батальоны нацгвардии, десантников, артиллеристов и ракетчиков", - напомнил он.

"Мы увидели, какие последствия повлек визит бывшего вице-президента США Байдена на Украину в середине января этого года. Была подготовлена и осуществлена масштабная провокация на донецком направлении. Надеемся, что предстоящие крупные международные встречи - заседания минобороны стран НАТО, МИД "двадцатки", Мюнхенская конференция по безопасности - все-таки не станут очередным поводом для эскалации", - подытожил дипломат.

По словам Лукашевича, переброска понтонов Вооруженных сил Украины к реке Северский Донец говорит о планах Киева по форсированию реки и наступательных амбициях.

"Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов говорит о планах украинского командования по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях руководства в Киеве", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

"С 24 по 27 января в спешном порядке произошло усиление группировки АТО (силовая операция в Донбассе - прим. корр.) на линии разграничения. В полном составе прибыл батальон национальной гвардии "Донбасс"; из Урзуфа под Донецк были переброшены три батальона полка "Азов", а на усиление 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады 26 января прибыл сводный отряд из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Из тыловых районов к линии соприкосновения перемещено не менее 9 артиллерийских дивизионов и 6 дивизионов РСЗО", - рассказал постпред при ОБСЕ.

Наблюдение в "зоне безопасности"

По словам Лукашевича, 1-6 февраля наблюдатели ОБСЕ обнаружили в "зоне безопасности" значительное количество военной техники ВСУ, включая военные вертолеты неподалеку от Дзержинска. "Ожидаем, что СММ (Специальная мониторинговая миссия - прим. корр.) оперативно проверит эту информацию и сообщит о положении дел. Наблюдение в "зоне безопасности" необходимо интенсифицировать, что может помочь предупредить новый виток напряженности в Донбассе.