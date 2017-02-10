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"Ъ": Володин назвал закон о декриминализации побоев "исправлением ошибки"

Политика
10 февраля, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Спикер Госдумы отметил, что исправлять законы нужно, исходя из правоприменительной практики
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о декриминализации совершенных впервые побоев в отношении членов семьи "исправлением ошибки". Это мнение содержится в интервью политика, опубликованном в газете "Коммерсантъ".

"Объективности ради, просто надо это признать, раньше была совершена ошибка. И соответственно, побои, имеющие отношение к нанесению ущерба здоровью, но не влекущие его расстройства… ссадины, синяки… Они были отнесены к наказанию куда более жесткому, чем, допустим, побои, влекущие расстройство здоровья. Это сотрясение головного мозга, когда человек на несколько дней попадает в больницу, представьте себе! Ошибку поправили", - сказал Володин.

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Он подчеркнул, что исправлять законы необходимо, исходя из правоприменительной практики. При этом инициировать изменения в резонансные законы, в частности, "пакет Яровой" стоит лишь спустя время, когда правительство и депутаты оценят, как реализуется норма и какие проблемы при этом возникают.

Говоря об абортах, Володин отметил необходимость учитывать причины, по которым женщина приняла решение о необходимости процедуры. "Бывает ситуация, когда по-другому никак! Под одну гребенку нельзя грести. Сколько случаев - столько и ситуаций! Тем более жизненных", - пояснил он.

Закон о декриминализации побоев в семье был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. 9 февраля власти Москвы согласовали митинг противников этого закона, он пройдет в парке "Сокольники" 12 февраля.

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