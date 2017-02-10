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"Ъ": Володин отметил положительную роль праймериз ЕР

Политика
10 февраля, 3:50 дата обновления: 10 февраля, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Спикер Госдумы считает, что праймериз способствовали отсеиванию сомнительных кандидатов во время предвыборной кампании в нижнюю палату российского парламента
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Праймериз "Единой России" позволили отсеять "сомнительных кандидатов" в ходе предвыборной кампании в Госдуму, считает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Когда было принято решение о возврате выборов по одномандатным округам, это моментально сработало в плюс именно на качественную сторону выборов. И в этом плане серьезную роль сыграло предварительное голосование, праймериз в ходе выборной компании "Единой России", когда, в общем-то, за достаточно такой короткий промежуток времени огромная партия практически провела ребрендинг, потому что все сомнительные кандидаты пролетели, не пройдя предварительное голосование, а пришло в политику много ярких людей", - заявил Володин.

Политик заметил, что председатель партии Дмитрий Медведев сделал все для качественного проведения предварительного голосования. При этом этап праймериз, по мнению Володина, был невыгоден региональным элитам, которые попытались "протащить своих".

7 февраля президиум Генсовета "Единой России" утвердил дату проведения очередных праймериз - 28 мая. В ходе предварительного голосования будут отобраны кандидаты партии на региональные выборы и выборы представительных органов 11 административных центров субъектов РФ, которые состоятся 10 сентября.

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