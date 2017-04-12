"В зоне "плюс": реакция российских политиков и дипломатов на визит Тиллерсона в РФ

Стороны обсудили отношения России и Соединенных Штатов, конфликт в Сирии, инцидент в Идлибе, ситуацию на Украине, а также обстановку на Корейском полуострове. После переговоров дипломатов в Кремле принял президент России Владимир Путин. Сам Лавров назвал переговоры с Тиллерсоном обстоятельными и откровенными. Реакция российских политиков и дипломатов на итоги переговоров госсекретаря США и главы МИД РФ — в материале ТАСС:

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что на прошедших в Москве российско-американских переговорах не произошло прорыва, но их результаты в целом положительны, и главный из "плюсов" - в подтвержденной готовности сторон сохранять диалог, причем введя институт спецпредставителей.

"... Первое впечатление все же скорее позитивное", - написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook. "Прорыва не произошло, да на него никто и не надеялся. Но удалось избежать соблазна завышенных ожиданий, и скромные результаты встречи все-таки в зоне "плюс", - пояснил он, назвав "самым существенным из плюсов" подтвержденную готовность "сохранять диалог и, более того, его институализировать в формате спецпредставителей".

Косачев уточнил, что "уровень здесь тоже имеет значение, но он не критически важен". "Главное, чтобы в работу включились реальные эксперты, владеющие всем объемом накопившихся разногласий и способные "разглядеть лес за деревьями", - подчеркнул он.

Председатель профильного комитета СФ также выразил надежду, что, благодаря переговорам, "стороны лучше поняли пределы возможного и невозможного в перспективах двусторонних отношениях и в интерпретации международных проблем". По его мнению, "американцы явно приехали не с заведомо нелепыми предложениями, вроде "разменов" (президента Сирии Башара) Асада на членство в "большой семерке", Украины на Сирию и т.п., а также не только с нравоучениями и ультиматумами". "Иначе бы встречи с (президентом РФ Владимиром) Путиным не было: не в его стиле тратить время на пустые разговоры", - обосновал он свой вывод.

Что касается российской позиции, то, уверен Косачев, со стороны РФ "была недвусмысленно подтверждена готовность к восстановлению сотрудничества - при условии, что обойдёмся без пресловутого американского менторства и высокомерия".

"В любом случае желания усугублять ситуацию нет, судя по всему, ни у одной стороны. И все верят, что она небезнадёжна", - предположил парламентарий, уточнив, что о перспективах дальнейшего развития можно будет судить по реакции президента США Дональда Трампа на доклад госсекретаря Рекса Тиллерсона. "Подозреваю, что, как это обычно и бывает, министры рассказали на пресс-конференции далеко не всё, и что госсекретарь увозит с собой достаточно тем для дальнейшего обсуждения со своим президентом. В конечном итоге, когда мало говорят на публику - не плохой, а хороший признак: если упрощать, боятся сглазить, а с учётом нынешней шпиономании в Вашингтоне о хорошем вообще лучше не говорить", - полагает Косачев.

Так или иначе, подчеркнул он, "в Москве не только не поставлена точка, но, похоже, все только начинается" и теперь "надо следить за работой "в полях". "Да, обстановка невероятно трудная и сопротивление среды огромное. И даже до простого взаимопонимания нам ещё далеко", - признал парламентарий, выразив в то же время уверенность, что "дорожка проторена, дальше надо браться за завалы".

"Никаких ультиматумов"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что визит госсекретаря США в Россию послужит установлению конструктива в российско-американских отношениях.

"Я надеюсь, что эти встречи послужат дальнейшему установлению конструктива в российско-американских отношениях и, прежде всего, в сотрудничестве по сирийскому досье и по противостоянию международному терроризму", - сказал Слуцкий журналистам.

По его мнению, "одним из итогов визита Тиллерсона стал крах прогнозов о выдвижении ультиматумов со стороны США". "Не было никаких ультиматумов. Наоборот, достигнута договоренность о создании рабочей группы по решению самых сложных вопросов в российско-американских отношениях", - обратил внимание Слуцкий.

Более того, продолжил он, Тиллерсон заявил, что РФ и США должны сделать все для восстановления доверия и прекращение деградации в отношении двух ядерных держав. "И это крайне важно для продолжения диалога", - считает депутат.

Но при этом, Слуцкий заметил, что "не стал называть эти встречи прорывными", поскольку, по его мнению, "они и не могли быть прорывными". "Сейчас важно, что стороны провели продуктивные переговоры, произошел обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также вокруг КНДР, по борьбе с преступлениями в киберпространстве", - заключил глава комитета.

Реальное взаимодействие в борьбе с терроризмом

Готовность возобновить Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии стала свидетельством общих целей России и США в борьбе с терроризмом. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Теперь очевидно, что госсекретарь США приезжал в Россию не зря. Подтверждение общей нацеленности на борьбу с международным терроризмом - это, наверное, максимум, который можно было достичь на сегодняшний день в российско-американских отношениях с учетом последних негативных событий. И свидетельством того, что со стороны России это не просто слова, стала наша готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что "сейчас, наверное, глупо рассуждать, кто в результате выиграл, а кто проиграл, кто сохранил лицо, в кто его потерял". "Да, стороны пошли на взаимный компромисс. Но в результате сохранили шанс на реальное взаимодействие в борьбе с ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). И это главное", - заключил Клинцевич.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Действие Меморандума в ходе операции в Сирии было приостановлено российской стороной.

Меморандум был разработан в октябре 2015 года. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США. В его рамках между двумя странами были налажены каналы круглосуточной оперативной связи, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.

"Осторожный оптимизм"

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе (занимал пост замминистра иностранных дел РФ с марта 1999 по февраль 2002 года) оценивает визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию с осторожным оптимизмом.

"Оптимистичнее, чем ожидалось. Осторожный оптимизм есть. Если бы (Владимир) Путин его бы совсем не принял, я бы не мог так выразиться - "осторожный оптимизм". Когда такие вещи происходят, значит есть подвижки какие-то, есть взаимный элемент соприкосновения в позициях", - заявил ТАСС Орджоникидзе.

"Я оптимист, я надеюсь, что они постепенно сформулируют свое видение внешнеполитических проблем с которыми США сталкиваются, и поймут, что они сами в одиночку в этом мире ничего сделать не смогут. Что основные международные крупные проблемы можно решать вместе, или это вместе с Россией, либо это вместе с Россией и Китаем, или вместе с Россией и Евросоюзом", - сказал он.

По словам замсекретаря ОП РФ, администрации Трампа "надо дать время консолидировать свою позицию". Он также отметил, пока не все назначения в американской администрации произведены.

"Я вот обратил внимание на то, что Лавров, когда вел переговоры (с американским госсекретарем), с ним сидели три замминистра: по США, по Ближнему Востоку и новый замминистра Антонов, который перешел из Минобороны (в МИД), который знает военно-политические вопросы. А с американской стороны я не видел никого, кто был бы вторым, и даже третьим лицом, назначений никаких нет в руководстве госдепартамента, трудно так работать", - заметил Орджоникидзе.

"Стороны слышат друг друга"

Переговоры Лаврова и Тиллерсона показали, что стороны слышат аргументы друг друга, а начинать восстановление двустороннего взаимодействия нужно с совместных мер по противодействию международной терроризму. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы, экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев.

По мнению политика, сам факт того, что переговоры состоялись, свидетельствует о том, что стороны будут "искать и находить точки соприкосновения и взаимодействия". "Это обнадеживает и это самый главный итог - стороны показали готовность к серьезному разговору, они слышат аргументы друг друга", - подчеркнул он.

Комментируя создание рабочей группы РФ и США по разрешению наиболее сложных вопросов двусторонней повестки, Ковалев выразил уверенность, что "надо начинать с совместного планирования и работы по противодействию международному терроризму". "Здесь должно быть налажено четкое взаимодействие и, конечно, любым действиям, особенно силовым, должна предшествовать объективная попытка разобраться в ситуации, будь то якобы атака с использованием химического оружия или какие-то другие инциденты", - отметил он.

"Пока, к сожалению, на мой взгляд, внутренние проблемы в США довлеют (над руководством этой страны), и все действия на международной арене связаны с попытками команды (президента Дональда) Трампа укрепиться и завоевать популярность и признание со стороны американского истеблишмента и избирателей", - продолжил депутат, который занимает пост спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму. "Ракетный удар США по Сирии я расценивают именно как попытку воздействия на истеблишмент, военно-промышленный комплекс и политическую элиту - Трамп хочет показать, что он настоящий сильный американский президент", - добавил он.

В связи с этим Ковалев надеется, что "придет понимание того, что нужно опираться исключительно на достоверные сведения, и тогда взаимодействие будет налажено". "У нас есть надежда на то, что сотрудничество России и Америки будет выведено на уровень, достойный двух великих стран", - заключил он.

"По поступкам, а не по риторике"

Первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников положительно оценивает факт состоявшихся в Москве российско-американских переговоров, но призывает делать выводы о позиции США "по поступкам, а не по риторике".

"Многое в жизни относительно. Относительно международной обстановки по состоянию на январь-февраль сегодняшние переговоры удручают, а относительно сегодняшнего дня, последних событий в Сирии, даже сам факт переговоров можно оценить положительно", - заявил Мельников ТАСС. Тем более, обратил он внимание, решено создать рабочую группу по анализу проблем в двухсторонних отношениях и их решению.

В целом, считает представитель КПРФ, давать оценки прошедшим переговорам рано. "На фоне того, как качается ситуация из-за непредсказуемых действий США, судить о чем-либо можно только по поступкам и шагам, а не намерениям и риторике", - убежден он. "Тот же господин (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон оставляет неплохое впечатление, весьма уважительно говорит о России как о державе, но что с того, если принципы американского империализма остаются в силе?", - полагает Мельников.

Поэтому, уверен он, "нужно время, чтобы оценить дальнейшие шаги, чтобы понять, слышат ли точку зрения России так, чтобы это вело к компромиссам, а не к клинчу".

Схожей точки зрения придерживается вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой. "Результатом сегодняшних российско-американских встреч министров иностранных дел и разговора госсекретаря США с президентом России стала констатация того факта, что две великие державы должны сохранять диалог по наиболее важным проблемам и не допускать даже возможности обострения каких-либо конфликтов", - сказал он ТАСС.

"Мне кажется, что сами по себе прошедшие сегодня встреча и переговоры - это доказательство того, что Россия открыта к диалогу на равноправных и взаимоуважительных условиях. Открыты ли к этому американцы - будет видно в течение ближайших месяцев", - предположил Толстой.

"Четкое следование договоренностям"

Замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк считает, что главным итогом встречи Лаврова и Тиллерсона и их общения с Владимиром Путиным стала продемонстрированная сторонами готовность к диалогу для выхода из конфронтации.

"Главным итогом встреч является обозначенная готовность США и России к диалогу и выходу из затянувшейся конфронтации, которую активно раскручивала предыдущая администрация Вашингтона", - сказал Железняк журналистам. "Несмотря на существенные разногласия по целому ряду международных проблем, включая сирийский вопрос и будущее президента Сирии (Башара) Асада, стороны проявили политическую волю и подтвердили решимость находить в дальнейшем общие точки и позиции для достижения согласия по проблемам глобального характера", - добавил он.

При этом, подчеркнул парламентарий, Россия четко обозначила свою позицию, в том числе в сирийском вопросе, которая заключается в приоритете сосредоточения совместных усилий на борьбе с терроризмом.

"Также важно, что Москва и Вашингтон единодушно выступили за четкое следование договоренностям, достигнутым в Минске, для перехода к политическому урегулированию конфликта в Донбассе", - продолжил член профильного думского комитета. "Западным покровителям украинских властей осталось только добиться от своих подопечных выполнения взятых ими обязательств", - считает он. Позитивным фактом также является готовность российской и американской сторон "продолжить обсуждение таких острых международных вопросов, как внутриафганское примирение и необходимость стабилизации ситуации вокруг Северной Кореи", добавил политик.

"Россия и США несут большую ответственность за решение большинства глобальных проблем и сохранение мира", - убежден Железняк. При этом, по его словам, очевидно, что у Москвы и Вашингтона "существует перспектива совместных действий по широкому спектру международной повестки".

"Сегодняшняя встреча показала, что несмотря на противоречия, наши страны заинтересованы в сотрудничестве в разных сферах, начиная от разрешения острых международных конфликтов, заканчивая возобновлением экономического сотрудничества. Посмотрим, насколько сказанные Тиллерсоном в Москве слова будут соответствовать последующим действиям американских властей, и сделаем соответствующие выводы", - заключил депутат.

"Лучше обсуждать, чем обмениваться выстрелами"

Создание российско-американской рабочей группы по разрешению наиболее сложных проблем в отношениях двух стран является самым важным итогом переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Переговоры оцениваю позитивно. Самое большое достижение сегодняшних переговоров - создание рабочей группы России и США", - сказал он. "Теперь есть надежда на понимание, на решение вести переговоры в дальнейшем, на выход из тупика", - считает сенатор.

Джабаров добавил, что Тиллерсон является очень прагматичным политиком, о чем свидетельствует его решение посетить Россию, несмотря на серьезное давление как внутри США, так и в группе G7. "Конечно, на него было мощное давление от американских ястребов, которые подталкивают Трампа к конфронтации. Также на него было мощное давление со стороны некоторых партнеров США по G7, прежде всего Великобритании, которая жаждет крови", - считает парламентарий. По его мнению, теперь "их ждет разочарование, так как Тиллерсон не хлопнул дверью".

"Отрадно, что мы стали хотя бы слушать друг друга. Конечно, позиции у наших стран противоположные, но лучше обсуждать, чем обмениваться ракетными выстрелами", - заключил сенатор.

"Разговор начался"

Позитивного в итогах переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США в Москве больше, чем негативного - встреча показала, что некоторые подвижки в оценке происходящего в мире произошли. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Главный итог в том, что главы внешнеполитических ведомств сели за стол переговоров и, глядя друг другу в глаза, обсудили вопросы, которые сегодня интересуют Россию и США как в двусторонних отношениях, так и в международном плане. Это самый главный позитивный итог", - сказал Озеров.

Он также отметил, что после переговоров прошла встреча Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, что если переговоры не принесли бы результатов, то эта встреча бы не состоялась. Значит, было о чем поговорить еще и с президентом", - сказал Озеров.

Сенатор считает позитивным решение о создании российско-американской рабочей группы по разрешению наиболее сложных проблем в отношениях двух стран. "Позитивного, мне кажется, больше - и по вопросам применения химоружия, и по будущему Асада. Меморандум (по предотвращению инцидентов в небе над Сирией) тоже. С первого разговора не стоит ожидать, что все вопросы будут сняты, но какие-то подвижки в оценке происходящего в мире произошли", - отметил Озеров.

"Разговор начался. Думаю, что будет трудно. Санкции даже не обсуждали, только те вопросы, которые стоят на переднем крае. Будем надеяться, что регулярная повестка дня будет такая же содержательная и будем находить больше точек соприкосновения", - заключил сенатор.

"Диалог завязался"

Переговоры Лаврова и Тиллерсона в Москве положили начало содержательному российско-американскому диалогу. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы, эксперт-международник Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

По его мнению, "самое важное - это то, что переговоры состоялись, что диалог завязался". "И свидетельством того, что в этом диалоге есть содержание, стала встреча Тиллерсона с (президентом РФ) Владимиром Путиным", - сказал Никонов.

"Это (переговоры Лаврова и Тиллерсона) было началом российско-американского диалога - серьезного, содержательного, по всем вопросам, в том числе и на высшем уровне", - подчеркнул политик.