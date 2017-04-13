Главы МИД России и Сирии обсудят минимизацию последствий ракетного удара США

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, на которых речь пойдет о минимизации последствий ракетного удара США по аэродрому Шайрат.

"В ходе переговоров министры обсудят ситуацию в Сирии, которая была атакована и продолжает атаковаться со стороны террористов, к этому добавилась вооруженная агрессия со стороны США, - сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Будут рассмотрены возможные совместные шаги для минимизации негативных последствий этого грубейшего нарушения международного права для международного и регионального мира и безопасности".

Встреча Лаврова и Муаллема пройдет за день до трехсторонних переговоров глав МИД России, Сирии и Ирана. Главной ее темой, как сообщила Захарова, также станет координация усилий с целью не допустить дальнейшего ухудшения обстановки в арабской стране "в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска".

Вслед за Тиллерсоном

Встреча Лаврова и Муаллема состоится на следующий день после переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, на которых обсуждалась ситуация в Сирии. США настаивают, что удар стал ответом на якобы имевшее место применение сирийскими ВВС химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) 4 апреля. Россия же указывает, что, прежде чем высказывать обвинения и тем более предпринимать на их основе какие-либо действия, необходимо разобраться, что в действительности произошло. Расследование, по мнению Москвы, должна провести Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте событий.

Как заявил ТАСС в четверг директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, Россия поддерживает обращение Дамаска в ОЗХО о направлении в Сирию представительной международной группы со сбалансированным кадровым составом, который необходим для того, чтобы относиться с доверием к выводам такой миссии. "Дамаск проявил максимальную открытость и кооперабельность, - отметил он. - Мы это обращение целиком поддерживаем и считаем, что это единственный путь вперед. Правда, пока готовности со стороны наших западных партнеров воспользоваться конструктивной позицией Дамаска мы не наблюдаем".

Переговорам Лаврова и Муаллема также предшествовала дискуссия в Совете Безопасности ООН по обновленному проекту резолюции Великобритании, США и Франции по инциденту в Хан-Шейхуне. Соавторы документа сохранили требование к Дамаску передать следственной комиссии ООН и ОЗХО всю информацию о полетах авиации в день инцидента, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Кроме того, в тексте остался параграф, угрожающий Сирии мерами по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия. Россия наложила вето на данный проект резолюции.

На заседании СБ ООН, кроме того, обсуждались дальнейшие пути урегулирования в Сирии. Речь шла, в том числе, о перспективах переговоров в Астане и Женеве, которые также оказались "под ударом". С докладом выступил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Как ожидается, вопросы взаимодействия Москвы и Дамаска по сирийской тематике в СБ ООН и перспективы переговорного процесса в изменившихся условиях также будут обсуждаться на встрече Лаврова и Муаллема.

Удар и последствия

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает американские удары по военной базе в провинции Хомс нарушением международного права. В Министерстве иностранных дел РФ их расценили как агрессию против суверенного государства. В дипведомстве отмечали, что такие действия США не способствуют борьбе с террористическими группировками, а, скорее, играют им на руку. По информации Минобороны РФ, "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС) сразу после удара попытались перейти в наступление на позиции сирийских войск. В целом, по оценке МИД РФ, военно-политическая ситуация в Сирии результате удара значительно ухудшилась.