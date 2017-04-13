ЦИК готовится к отмене открепительных, а не к "смешанному" способу голосования

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России придерживается мнения, что создать механизм голосования граждан не по месту регистрации без открепительных удостоверений возможно, свои предложения по созданию этого механизма ведомство со следующей недели начнет представлять думским фракциям в виде презентаций. Об этом сообщила ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя появившиеся в СМИ публикации о возможном сохранении открепительных удостоверений.

Накануне Госдума в первом чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство. Одной из самых резонансных инициатив стал отказ от открепительных удостоверений и переход к заявительному порядку, в случае если избиратель не имеет возможности проголосовать по месту регистрации.

Предполагается, что все желающие будут вправе не позднее трех дней до выборов по телефону или в виде электронного обращения подать заявку на голосование по месту пребывания в центр обработки обращений при ЦИК. Также планируется создать порядка 500 специальных участков по всей стране, где смогут проголосовать те, кто не прикрепился вовремя к нужному избиркому.

В тот же вечер в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о том, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены поправки, допускающие "смешанный" способ голосования - или по открепительным, или по заявлению. Подробностей реализации такого механизма источники изданий не сообщили.

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что комментировать возможные поправки сложно, однако процедуры голосования граждан не по месту регистрации, которые сейчас разрабатывает ЦИК, "исключают, как и прописано в первоначальной редакции законопроекта, применение открепительных удостоверений".

"Если будут внесены поправки, какой-то предложен механизм, он, конечно, будет рассматриваться и обсуждаться. Но ЦИК прорабатывает механизм без открепительных. Рабочая группа ЦИК считает, что без использования открепительных механизмы вполне работающие", - сказала собеседница агентства.

Гришина добавила, что ЦИК планирует со следующей недели проводить презентации для всех фракций Госдумы, в которых будут показаны способы голосования без открепительных удостоверений. Ранее в Госдуме сообщили, что ко второму чтению ЦИК должен предоставить депутатам проект нормативного документа, регламентирующего голосование без открепительных.