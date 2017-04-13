Комитет Госдумы поддержал с замечаниями законопроект о реновации жилфонда Москвы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления с рядом замечаний поддержал к первому чтению законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Комитет выступает в качестве соисполнителя по данной инициативе, профильным является комитет Госдумы по транспорту и строительству.

"Идея обновления жилищного фонда города Москвы на системной основе заслуживает поддержки. В то же время, по мнению комитета, ряд положений законопроекта нуждаются в существенной доработке", - следует из заключения комитета.

Замечания и предложения комитета

Председатель комитета по федеративному устройству Алексей Диденко обозначил два основных вопроса, которые "требуют уточнения". Первый из них связан с учетом мнения населения. По словам депутата, проект закона предполагает, что опрос граждан будет проводиться при помощи программы в смартфоне ("Активный гражданин" - прим. ТАСС), однако "90 процентов жителей пятиэтажек престарелого возраста вряд ли пользуются смартфонами". "Есть более традиционные формы выяснения мнения населения: проведение опросов, публичных слушаний, голосований", - отметил Диденко.

Второй вопрос связан с определением района проживания, сказал депутат. Из заключения комитета следует, что "в законопроекте не раскрывается содержание понятия "район города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом". В этой связи комитет предлагает прировнять данное определение понятию "внутригородская территория города федерального значения Москвы".

В то же время, комитет по федеративному устройству, так же, как и еще один соисполнитель по данной инициативе, комитет по ЖКХ, просит обратить внимание авторов законопроекта на отсутствие определения понятия "реновация жилищного фонда". По мнению депутатов, это "может привести к неоднозначности применения этого понятия на практике и к неопределенности правовых последствий применения механизма реновации в отношении граждан".

Одновременно с этим комитет также поднимает вопрос о необходимости возмещения собственнику не "равнозначного", как следует из проекта, а "равноценного" жилья. Так, депутаты предлагают "предусмотреть нормы, гарантирующие собственникам право выбора на получение равноценного возмещения за изымаемое жилое помещение либо предоставление другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера указанного возмещения".

История вопроса

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались рядом депутатов в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Проект был разработан группой депутатов и членом Совета Федерации от Москвы Зинаидой Драгункиной, он предусматривает внесение поправок в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты "в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ городе федерального значения Москве".

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на прошедшем 4 апреля расширенном заседании Совета Думы, списки домов, которые будут включены в программу реновации, "будут сделаны на основании анализа обращений, писем, информации от депутатов местного самоуправления". После этого, по его словам, поквартирно в течение полутора месяцев будет проводиться голосование среди горожан, дома которых попали в список.

Мэр Москвы пояснил, что тотального сноса жилья не будет, отметив, что дома, которые будут включены в такой список, это "дома с высокой степенью аварийности, а также те, за которые проголосуют сами жители".