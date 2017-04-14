"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Членство экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в "Единой России" приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом сообщается на сайте республиканского отделения партии.

В пятницу в Йошкар-Оле состоялось заседание президиума политсовета регионального отделения "Единой России".

"Членство приостановлено согласно пункту 4.4.6 устава партии в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Маркелова Леонида Игоревича", - говорится в сообщении. В региональном отделении подчеркнули, что "это не лишение членства, а только его приостановка до установления результатов рассмотрения уголовного дела".

Шестого апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе. Временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов 10 сентября назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе и бывший сенатор Александр Евстифеев.

Спустя неделю, 13 апреля, стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки более чем в 235 млн рублей. По версии следствия, он получил взятку от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через главу телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову.

Маркелов впервые был избран главой Республики Марий Эл в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке "Единой России" переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.