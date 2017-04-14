Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Марий Эл Маркелова

Политика
14 апреля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В региональном отделении подчеркнули, что "это не лишение членства, а только его приостановка до установления результатов рассмотрения уголовного дела"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Членство экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в "Единой России" приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом сообщается на сайте республиканского отделения партии.

В пятницу в Йошкар-Оле состоялось заседание президиума политсовета регионального отделения "Единой России".

Читайте также новости по теме:
Дело экс-главы Марий Эл
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Маркелова подозревают в получении взятки в 235 млн рублей
Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье
Биография экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова

"Членство приостановлено согласно пункту 4.4.6 устава партии в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Маркелова Леонида Игоревича", - говорится в сообщении. В региональном отделении подчеркнули, что "это не лишение членства, а только его приостановка до установления результатов рассмотрения уголовного дела".

Шестого апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе. Временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов 10 сентября назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе и бывший сенатор Александр Евстифеев.

Спустя неделю, 13 апреля, стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки более чем в 235 млн рублей. По версии следствия, он получил взятку от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через главу телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову.

Маркелов впервые был избран главой Республики Марий Эл в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке "Единой России" переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Дело экс-главы Марий Эл Коррупционные скандалы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама