Горбачев констатировал наличие признаков новой холодной войны

БЕРЛИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.