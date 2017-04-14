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Горбачев констатировал наличие признаков новой холодной войны

Политика
14 апреля, 22:17 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По словам бывшего президента СССР, речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, а доктрины получают все более жесткие формулировки
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Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

© EPA/SERGEI ILNITSKY

БЕРЛИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.

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Горбачев, Михаил Сергеевич
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