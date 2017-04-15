ВЦИОМ: рейтинг Путина с мая 2014 года держится на уровне выше 80%

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян с мая 2014 года держится на уровне выше 80%. Об этом в интервью программе "Поздняков", отрывки из которого опубликованы в субботу на сайте телеканала НТВ, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Крым стал точкой сборки или пересборки страны. И после этого все рейтинги просто взмыли вверх на фантастическую высоту. Рейтинг Владимира Путина с мая 2014 года и по сей день держится на уровне больше 80%", - сказал он.
Согласно опросу ВЦИОМ, в конце декабря 2016 года показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг значения 86,8%.