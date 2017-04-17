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Эксперт: результаты референдума свидетельствуют о расколе в турецком обществе

Политика
17 апреля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков отметил, что политика президента Реджепа Тайипа Эрдогана отличается своей непредсказуемостью
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прошедший в Турции референдум о внесении изменений в конституцию страны продемонстрировал разделение турецкого общества на две части. Такое мнение высказал директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков в ходе посвященной итогам плебисцита в Турции экспертной дискуссии, прошедшей на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Турецкое общество однозначно разделено на две части, - сказал он. - Причем эта линия уже не проходит по той "красной" линии, которая существовала до этого". Аватков пояснил, что если ранее основной раскол турецкого общества проходил по линии исламисты-лаицисты (сторонники светского государства), то в настоящее время наблюдается рост числа линий общественного раскола".

"К сожалению, разделение пятьдесят на пятьдесят в Турции по многим другим параметрам, не только территориальным - это показатель того, что страна находится на грани перехода в стадию хаоса, в стадию погружения в тот хаос, который охватил регион Ближнего Востока", - считает Аватков.

Эксперт также указал, что политика президента Реджепа Тайипа Эрдогана отличается своей непредсказуемостью. "Для России, Европы и мира ключевым и важным будет то, насколько Эрдоган сможет вести более предсказуемую, адекватную политику, соразмерную возможностям Турции, а не только его амбициям, - сказал он. - Для России и мира важно, насколько Турция будет вести себя сдержанно или наступательно, продолжит ли она продвигать идеи слома существующей системы или будет сидеть за столом переговоров и предлагать решения сложных проблем".

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