Косачев: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в зарубежные выборы

Ремонт дорог в Екатеринбурге к ЧМ-2018 не изменит маршрут военной техники к Параду ПобедыНовости Урала 18 апреля, 12:37
ОВК в конце апреля планирует разместить в рамках SPO до 2,5 млн акцийТранспорт 18 апреля, 12:27
Сертификацию ворот для спортивных мероприятий будут проводить в приказном порядкеСпорт 18 апреля, 12:22
Власти Сургута согласовали установку бюста Сталина в городеНовости Урала 18 апреля, 12:13
СМИ: "Интер" предложит тренеру "Атлетико" Симеоне пятилетний контракт на €50 млнСпорт 18 апреля, 12:12
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работыЭкономика и бизнес 18 апреля, 12:09
ФАС будет проводить новые проверки по стадиону "Санкт-Петербург"Экономика и бизнес 18 апреля, 11:58
СК не счел лечение в Англии экс-губернатора Юревича уважительной причиной неявки на допросПроисшествия 18 апреля, 11:55
Во Вьетнаме отложили строительство сталелитейного заводаСоциальная ответственность 18 апреля, 11:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась и не будет в дальнейшем вмешиваться в выборы в иностранных государствах. Об этом на встрече с депутатами Бундестага заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"России пытаются приписывать стратегию и тактику вмешательства в зарубежные выборы, это не наша политика, это не соответствует ни нашим намерениям, ни нашим возможностям", - подчеркнул он.
При этом он отметил, что Россия с интересом следит за предвыборной кампанией в ФРГ и подготовкой выборов 24 сентября.
"Не знаю, в какой степени будет разыгрываться "российская карта" на этих выборах. Мы наблюдали, как ее пытались разыграть на выборах в США", - сказал сенатор.
Вместе с тем он заверил, что если с германской стороны возникнут какие-либо вопросы в этой связи, Россия готова их обсуждать. "Если с вашей точки зрения какие-то риски возникают, то мы, конечно, приветствуем любой упреждающий разговор на эту тему с тем, чтобы не допустить ущерба для российско-германских отношений, (не допустить) спекуляций", - добавил сенатор.