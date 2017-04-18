Косачев: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в зарубежные выборы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась и не будет в дальнейшем вмешиваться в выборы в иностранных государствах. Об этом на встрече с депутатами Бундестага заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"России пытаются приписывать стратегию и тактику вмешательства в зарубежные выборы, это не наша политика, это не соответствует ни нашим намерениям, ни нашим возможностям", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что Россия с интересом следит за предвыборной кампанией в ФРГ и подготовкой выборов 24 сентября.

"Не знаю, в какой степени будет разыгрываться "российская карта" на этих выборах. Мы наблюдали, как ее пытались разыграть на выборах в США", - сказал сенатор.

Вместе с тем он заверил, что если с германской стороны возникнут какие-либо вопросы в этой связи, Россия готова их обсуждать. "Если с вашей точки зрения какие-то риски возникают, то мы, конечно, приветствуем любой упреждающий разговор на эту тему с тем, чтобы не допустить ущерба для российско-германских отношений, (не допустить) спекуляций", - добавил сенатор.