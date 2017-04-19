Евгений Куйвашев заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев намерен участвовать в выборах на пост главы региона, проведение которых запланировано на 10 сентября - Единый день голосования для 2017 года. Об этом сам Куйвашев заявил на заседании регионального кабмина.

"Да, я буду участвовать в губернаторских выборах", - сказал Куйвашев во время своего выступления.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева как главы региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.

Поддержка Росселя и Чернецкого

Ранее первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, который возглавлял регион с 1995 года по 2009 год, заявил журналистам, что поддержит Куйвашева на выборах в сентябре. По его словам, Куйвашев обладает потенциалом для того, чтобы проработать в этой должности следующие пять лет.

Россель отметил, что Куйвашев хорошо знаком с работой органов власти на всех уровнях.

В свою очередь член Совета Федерации, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий надеется, что на предстоящих губернаторских выборах Куйвашев сможет "подтвердить свой статус эффективного руководителя и добиться победы".

По его словам, при губернаторстве Куйвашева Свердловская область "не свалилась в рецессию", а по основным статистическим показателям выглядит "очень прилично".

Конкурент Куйвашева

Уже известно, что конкуренцию Куйвашеву на предстоящих выборах может составить мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который в понедельник на своей странице в Twitter заявил о решении участвовать в губернаторских выборах. В своем сообщении Ройзман отметил, что еще ни разу не проигрывал ни одних выборов, поэтому надеется на успех.

Ранее в пресс-службе свердловского избиркома ТАСС сообщили, что решение о начале кампании по выборам губернатора Свердловской области ориентировочно будет принято с 1 по 10 июня. Там отметили, что с этого времени и начнется губернаторская гонка.