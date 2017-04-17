Мэр Екатеринбурга Ройзман заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах

Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар", у футболиста есть несколько предложенийСпорт 17 апреля, 18:23
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-ПетербургаПроисшествия 17 апреля, 17:46
В Иркутской области внедрят национальную систему профессиональных квалификацийНовости партнеров 17 апреля, 17:42
Новый многофункциональный центр для бизнеса откроется в Ельце в 2017 годуНовости партнеров 17 апреля, 17:40
Иски ФАС в отношении Google. ДосьеБиографии и справки 17 апреля, 17:39
Американец Накамура выиграл шахматный супертурнир в ЦюрихеСпорт 17 апреля, 17:37
Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментовСпорт 17 апреля, 17:33
Равнение на Трампа: почему Токио поддерживает действия Вашингтона на ВостокеМеждународная панорама 17 апреля, 17:30
Россия выступает за расширение режима контроля за ракетными технологиямиПолитика 17 апреля, 17:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Мэр города Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов", - написал он.
Ранее в пресс-службе свердловского избиркома ТАСС сообщили, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в Единый день голосования для 2017 года. "По дате выборов официальное постановление Законодательного собрания Свердловской области будет принято ориентировочно с 1 по 10 июня, с этого времени и начнется губернаторская гонка", - сказали в пресс-службе.
В беседе с корреспондентом ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не стал комментировать свое участие в предстоящих выборах, сославшись на занятость на совещании в Москве.
Президент России Владимир Путин ранее принял отставку губернатора Свердловской области Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева истекал в мае 2017 года.