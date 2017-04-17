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Мэр Екатеринбурга Ройзман заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах

Политика
17 апреля, 17:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в Единый день голосования для 2017 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Мэр города Екатеринбурга Евгений Ройзман  заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов", - написал он.

Ранее  в пресс-службе свердловского избиркома ТАСС сообщили, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в Единый день голосования для 2017 года. "По дате выборов официальное постановление Законодательного собрания Свердловской области будет принято ориентировочно с 1 по 10 июня, с этого времени и начнется губернаторская гонка", - сказали в пресс-службе.

В беседе с корреспондентом ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не стал комментировать свое участие в предстоящих выборах, сославшись на занятость на совещании в Москве.

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку губернатора Свердловской области Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева истекал в мае 2017 года.

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