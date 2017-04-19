Лавров: сотрудничество с РФ гарантирует безопасность Абхазии

СУХУМ, 19 апреля. /ТАСС/. Безопасность Республики Абхазия самым надежным образом гарантирована отношениями с Российской Федерацией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

"Если говорить об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с Абхазией", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности вхождения Абхазии в организацию. При этом Лавров напомнил, что для получения статуса полноправного члена или статуса наблюдателя необходим консенсус всех членов ОДКБ.

"Но говоря о том, что эта организация призвана обеспечивать безопасность, то безопасность Республики Абхазия самым надёжным образом гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах РФ с Республикой Абхазией и теми конкретными мерами, которые вооруженные силы РФ предпринимают и обеспечивают повседневные гарантии неповторяемых агрессивных поползновений извне", - подчеркнул министр.

Лавров также считает, что в будущем на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье есть все шансы заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией, Южной Осетией и Грузией.

"Надо активно продолжать участвовать в международных контактах, - сказал он после встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. - Женевские дискуссии приносят результат, и мы убеждены, что вполне реально в обозримом будущем заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы".

"Это будет важным сигналом для всего кавказского региона, учитывая его прошлую историю", - добавил министр.

Договор о двойном гражданстве

Лавров также отметил, что Россия рассчитывает на оперативное заключение договора о двойном гражданстве с Абхазией. По словам министра, это позволит вернуться к упрощенному получению гражданства РФ жителями республики.

"Для того, чтобы этот процесс был устойчив и оформлен соответствующим образом, мы в ноябре прошлого года предложили заключить договор о двойном гражданстве и передали соответствующие документы, - сказал он. - Сегодня мы этой темы касались. Рассчитываем, что он будет оперативно согласован и принят, что позволит продолжить практику упрощенного предоставления гражданства".

Глава МИД РФ напомнил, что подавляющее большинство граждан Абхазии уже имеют российское гражданство. "Тем самым нам просто необходимо упорядочить этот процесс через заключение соответствующего договора", - добавил он.