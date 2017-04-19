Кадыров: власти Чечни будут выселять членов семей террористов

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности выселять из региона членов семей террористов, которые помогают своим родственникам. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
"Если у них сын или брат вышел, встал на путь терроризма, если семья им помогает: сидят дома безработные, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас, - таких людей мы будем выселять. Это соучастники терроризма", - сказал он.
Кадыров отметил, что власти республики будут уделять особое внимание воспитанию молодежи и ужесточат борьбу против террористов.