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Кадыров: власти Чечни будут выселять членов семей террористов

Политика
19 апреля, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава республики добавил, что власти будут уделять особое внимание воспитанию молодежи и ужесточат борьбу против террористов
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности выселять из региона членов семей террористов, которые помогают своим родственникам. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

"Если у них сын или брат вышел, встал на путь терроризма, если семья им помогает: сидят дома безработные, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас, - таких людей мы будем выселять. Это соучастники терроризма", - сказал он.

Кадыров отметил, что власти республики будут уделять особое внимание воспитанию молодежи и ужесточат борьбу против террористов.

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