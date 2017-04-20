Facebook разблокировала страницу посольства РФ в Словакии

БРАТИСЛАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация Facebook разблокировала официальную страницу посольства России в Словакии. Об этом сообщил ТАСС представитель российской дипломатической миссии в республике Николай Левшунов.

"После блокировки она вновь работает, - отмети он. - На ней, в отличии от фейковского ресурса, который выдает себя за нашу страницу, размещается правдивая информация".

По словам Левшунова, администрация Facebook разблокировала страницу посольства, потому что разобралась в создавшейся ситуации и определила, что она действительно принадлежит российскому диппредставительству.

После произошедшей блокировки официальной страницы посольства России поддельный ресурс на словацком языке именовался "Советское посольство в Чехословакии". "Там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии", - сказал Левшунов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российское дипведомство расценивает блокировку официальной страницы посольства РФ в Словакии как часть информационной атаки на Россию.