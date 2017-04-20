Facebook разблокировала страницу посольства РФ в Словакии

На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019Новости партнеров 20 апреля, 11:25
Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при РоссииСпорт 20 апреля, 11:20
Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в МосквеСпорт 20 апреля, 11:19
ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера ЯрушкинаСпорт 20 апреля, 11:08
Индонго может отказаться от титула IBF и боя с россиянином ЛипинцомСпорт 20 апреля, 10:55
Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"Спорт 20 апреля, 10:55
"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 годНовости партнеров 20 апреля, 10:53
Города особых мастеров: как людям помогают не отчаиватьсяВ стране 20 апреля, 10:51
Красноярск во втором полугодии планирует подать заявку на проведение ЧМ по бендиСпорт 20 апреля, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРАТИСЛАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация Facebook разблокировала официальную страницу посольства России в Словакии. Об этом сообщил ТАСС представитель российской дипломатической миссии в республике Николай Левшунов.
"После блокировки она вновь работает, - отмети он. - На ней, в отличии от фейковского ресурса, который выдает себя за нашу страницу, размещается правдивая информация".
По словам Левшунова, администрация Facebook разблокировала страницу посольства, потому что разобралась в создавшейся ситуации и определила, что она действительно принадлежит российскому диппредставительству.
После произошедшей блокировки официальной страницы посольства России поддельный ресурс на словацком языке именовался "Советское посольство в Чехословакии". "Там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии", - сказал Левшунов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российское дипведомство расценивает блокировку официальной страницы посольства РФ в Словакии как часть информационной атаки на Россию.