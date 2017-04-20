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Facebook разблокировала страницу посольства РФ в Словакии

Политика
20 апреля, 10:38 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 20, апреля. /ТАСС
Представитель дипмиссии РФ в республике Николай Левшунов заявил, что страница была разблокирована, так как Facebook определила, что она действительно принадлежит российскому диппредставительству
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Thibault Camus

БРАТИСЛАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация Facebook разблокировала официальную страницу посольства России в Словакии. Об этом сообщил ТАСС представитель российской дипломатической миссии в республике Николай Левшунов.

"После блокировки она вновь работает, - отмети он. - На ней, в отличии от фейковского ресурса, который выдает себя за нашу страницу, размещается правдивая информация".

По словам Левшунова, администрация Facebook разблокировала страницу посольства, потому что разобралась в создавшейся ситуации и определила, что она действительно принадлежит российскому диппредставительству.

После произошедшей блокировки официальной страницы посольства России поддельный ресурс на словацком языке именовался "Советское посольство в Чехословакии". "Там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии", - сказал Левшунов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российское дипведомство расценивает блокировку официальной страницы посольства РФ в Словакии как часть информационной атаки на Россию.

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