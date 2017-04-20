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Депутат призвал регионы усилить борьбу с радикальной идеологией

Политика
20 апреля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев считает, что необходимо усилить пропагандистскую работу на местах
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Регионы должны усилить пропагандистскую работу по борьбе с радикальной идеологией. Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев ("Единая Россия").

"Именно в регионах сейчас нужно усилить пропагандистскую работу на местах, это должна быть совместная работа власти и общества. Идеологическую борьбу с радикалами необходимо вести на всех уровнях, начиная от поселка и заканчивая крупными городами", - считает депутат. "Нужно добиться того, чтобы ни один молодой человек, ни один студент, ни один старшеклассник не оставался без внимания", - указал он.

Шхагошев привел в пример опыт борьбы с радикализмом в таких республиках, как Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня. "Важно, чтобы их опыт перенимали сейчас и другие субъекты РФ, потому что последние месяцы показали, что вербовщики активизировали свою работу в других областях России", - подчеркнул депутат, напомнив о задержаниях экстремистов в Татарстане, во Владимирской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел выездное совещание в Ставрополе по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Он сообщил, что почти 2,7 тыс. жителей Северо-Кавказского федерального округа воюют в Сирии и в Ираке в составе террористических организаций, выявлено 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные вооруженные формирования.

В этой связи Шхагошев указал на актуальность проведенного совещания Совбеза. "Фокус правильный, ведь именно сейчас на Северном Кавказе радикалы активизировали вербовку и создание ячеек, а многие экстремисты возвращаются из Сирии и Ирака, поскольку ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) терпит поражение в Сирии, а их основная задача - это вербовка", - заявил единоросс, указав на необходимость ужесточения наказания за этот вид экстремистской деятельности.

Ранее Шхагошев направил на отзыв в правительство подготовленный им законопроект, которым предлагается ввести пожизненные тюремные сроки за вербовку в ряды радикалов.

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