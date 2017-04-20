Минобороны РФ: ОЗХО четыре месяца не может дать заключения по применению иприта в Алеппо

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ОЗХО четыре месяца не может дать заключения по применению иприта в Алеппо, однако по инциденту в Хан-Шейхуне организации "уже все ясно", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он напомнил, что в конце 2016 года российскими специалистами был зафиксирован факт применения боевиками иприта в Алеппо. "Спустя четыре месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт "ипритом", ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан-Шейхуну господину Узюмджу все сразу стало понятно. Хотя за две недели ни одного представителя ОЗХО там не было", - сказал Конашенков.
"Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяженный по времени комплекс исследований?", - сказал Конашенков.
"Если в Хан-Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из "Белых касок"? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Ахмета Узюмджю (гендиректор ОЗХО - прим. ТАСС) внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее", - сказал Конашенков.