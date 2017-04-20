Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: ОЗХО четыре месяца не может дать заключения по применению иприта в Алеппо

Политика
20 апреля, 14:33 UTC+3
Представитель ведомства Игорь Конашенков при этом отметил, что происхождение проб из Хан-Шейхуна непонятно, так как представителей организации там не было
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ОЗХО четыре месяца не может дать заключения по применению иприта в Алеппо, однако по инциденту в Хан-Шейхуне организации "уже все ясно", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в конце 2016 года российскими специалистами был зафиксирован факт применения боевиками иприта в Алеппо. "Спустя четыре месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт "ипритом", ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан-Шейхуну господину Узюмджу все сразу стало понятно. Хотя за две недели ни одного представителя ОЗХО там не было", - сказал Конашенков.

"Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяженный по времени комплекс исследований?", - сказал Конашенков.

"Если в Хан-Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из "Белых касок"? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Ахмета Узюмджю (гендиректор ОЗХО - прим. ТАСС) внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее", -  сказал Конашенков.

Смотрите также

История применения химоружия в Сирии. Досье
Генштаб РФ: на территории оппозиции в Сирии есть два объекта по производству химоружия
МО РФ удивлено "прохладным" отношением ОЗХО к применению боевиками химоружия в Мосуле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
5
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
Темы дня
Загрузка...
Реклама