Володин не исключил, что программу по сносу "хрущевок" в Москве распространят на регионы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что программа по реновации жилищного фонда в Москве в случае ее успешной реализации в будущем может распространиться на регионы РФ.

Он сообщил, что перед вторым чтением пакета соответствующих законопроектов будут проведены парламентские слушания с участием в том числе представителей субъектов РФ. "Это проект пилотный в нашей стране, и каждый бы регион мечтал, чтобы такой вопрос обсуждался в отношении его территории", - сказал Володин.

"Важна сама тема, она стала обсуждаться. Это прорыв. Если этот вопрос начнет решаться в Москве, дальше посмотрим этот опыт, и потом, возможно, мы его реализуем в регионах", - заявил спикер.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал проект по реновации жилфонда в Москве. "Но этот проект не финансируется из федерального бюджета, мы должны это понимать", - обратил внимание спикер. "Вместе с тем этот проект абсолютно новый, и мы с вами должны сделать все, чтобы защитить права граждан", - подчеркнул Володин.

"Все остальные вопросы давайте обсуждать с экспертами и специалистами, но мы должны понимать, что если мы начнем с отрицания и критики... Это ведь очень тяжелый проект, нельзя так", - добавил он, напомнив, что, в соответствии с опросом ВЦИОМ, сама инициатива поддержана 80% жителей столицы. "Согласно социологам, они ждут переселения, поскольку невозможно отремонтировать "хрущевки", - заключил глава палаты.

О законопроектах

Речь идет о пакете законопроектов, направленных на реализацию программы по реновации жилищного фонда Москвы. Они были внесены в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов от Москвы.

Инициативой парламентариев определяются параметры жилья, предоставляемого при переселении, судьба взносов на капремонт, а также порядок проведения госзакупок по программе реновации. Внесение поправок предусматривается в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты "в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ городе федерального значения Москве".

Поручение президента и его реализация

В ходе рабочей встречи 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Градоначальник отметил тогда, что "бюджет Москвы достаточно устойчивый", столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.

Позднее Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого, как ожидается, будет прорабатываться реализация поручения главы государства. Кроме того, в нижней палате образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета Евгением Москвичевым, в которую также вошли представители ряда думских комитетов и представители московских властей.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей.