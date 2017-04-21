Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе

ГААГА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Четыре страны поддержали российско-иранское предложение по расследованию возможного применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин по итогам заседания Исполнительного совета организации.

"Итоги голосования выглядят следующим образом: шесть стран - за (сами Россия и Иран, а также Алжир, Китай, Судан и ЮАР - прим. ТАСС), 21 страна - против и 13 воздержавшихся, - отметил он. - Не буду скрывать, что результат нас огорчил. Дело в том, что до последнего момента российская и иранская делегация пытались выработать консенсус. Вчера, например, мы внесли обновленный проект, который вобрал в себя практически все замечания, высказанные другими странами, и даже сегодня (в четверг - прим. ТАСС) перед голосованием мы с иранцами внесли еще одну поправку, чтобы учесть прозвучавшее замечание относительно подключения к работе Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) национальных экспертов".

"К сожалению, результат получился таким, какой он есть, - констатировал дипломат. - Сказалась, прежде всего, позиция США и других стран западной группы, которая следует американским советам. Западные государства, которые стали инициаторами этого внеочередного заседания, требовали его экстренного созыва, но, видимо, и не думали принимать какое-либо решение. Их больше заботила внешняя сторона дела: устроить судилище России и Сирии, заклеймить позором сирийцев, пригвоздить к позорному столбу РФ как пособницу сирийского режима. По большому счету, их ничего другое не интересовало".

"Отсюда такие невнятные, сконфуженные объяснения относительно того, почему они не могут принять наш консенсусный проект, - считает Шульгин. - Они говорят, что им и так комфортно с МУФС, эта миссия и так успешно работает". Однако ее работа, по словам постпреда, вызывает серьезные вопросы, в частности, в связи с тем, что миссия не направила экспертов на место и не предоставила информацию о том, где и когда были отобраны пробы и соблюдалась ли при этом установленная ОЗХО методология.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.