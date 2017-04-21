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Лавров: обвинение в адрес Дамаска в химатаке направлено на смену режима в Сирии

Политика
21 апреля, 7:56 дата обновления: 21 апреля, 8:20 UTC+3
По словам российского министра иностранных дел, этого нельзя допустить
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© Антон Новодережкин/ТАСС

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Блокирование в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российского проекта по инциденту в сирийской провинции Идлиб и обвинение в адрес Дамаска в использовании отравляющих веществ похоже на попытку переключиться на идею смены режима в Сирии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Вчера наше совместное предложение о том, чтобы эксперты ОЗХО посетили места предполагаемого инцидента с применением химического оружия в Сирии, было без каких-либо внятных объяснений заблокировано западными делегациями. В этом проявилась полная несостоятельность позиции наших западных коллег, которые по сути запрещают ОЗХО направлять своих инспекторов на место инцидента и на тот аэродром, откуда якобы вылетели самолеты со снарядами, снаряженные химическим веществом", - сказал он на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Я считаю, что это очень серьезная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима. Мы, я уверен, должны этого не допустить", - подчеркнул Лавров.

По его словам, "все это происходит на фоне открытых заявлений из Лондона, Парижа о том, что их эксперты получили пробы с места инцидента". "На наши вопросы, адресованные Лондону, Парижу и к ОЗХО, откуда эти пробы взялись, кто их брал, когда их доставили, никакого ответа нет. Думаю, что это очень близко к ситуации, когда эта организация себя будет дискредитировать. Если кто-то хочет этому способствовать, то такие попытки надо пресекать", - сказал глава МИД РФ.

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Персоны
Ван И Лавров, Сергей Викторович
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